Üsküp'te Filistin'e Destek Gösterisi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin'e ve halkına destek gösterisi düzenlendi. Gösteriye çeşitli etnik gruplardan onlarca kişi katıldı. Kuzey Makedonya hükümetinin Filistin politikasını eleştiren göstericiler, kalıcı ve sürekli insani ateşkes talep etti.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin'e ve halkına destek gösterisi yapıldı.

Hükümet binası önünde düzenlenen gösteriye ülkede yaşayan çeşitli etnik gruplardan onlarca kişi katıldı.

Kuzey Makedonya'nın 27 Ekim'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli insani ateşkes"le ilgili karar tasarısında "çekimser" oy kullanmasını eleştiren göstericiler, bunu utanç verici ve insanlık dışı olarak nitelendirdi.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan aktivist Zdarvko Saveski, Kuzey Makedonya hükümetinin bağımlı bir politika izlemesine karşı düşüncelerini ifade etmek üzere hükümet binası önünde toplandıklarını söyledi.

Hükümetin, bu politikayla İsrail hükümetine Filistin'de her türlü şiddet ve savaş suçunu işlemesi için kalkan sağladığını vurgulayan Saveski, " Filistin'deki savaş sona ermeli. Sadece ateşkes ile yetinilmemeli, aynı zamanda yalnızca Filistinlilerin değil İsrail halkının da çıkarına olacak kalıcı çözüm bulunmalıdır." diye konuştu.

Göstericiler, "Filistin için özgürlük", "İsrail terörist", "Şiddete son verin", "Savaşı durdurun", "Katiller", "Apartheid son bulsun" gibi sloganlar attı.

Grup Arnavutça, Makedonca ve İngilizce dillerinde "Filistin için özgürlük ", "Apartheid son bulsun", "Bebek katillerine dur", "Srebrenitsa'dan sonra bir daha asla demiştiniz, yazıklar olsun dünyanıza", "Soykırıma dur", "İsrail'e yaptırım", "Hemen ateşkes" yazılı pankartlar da taşıdı.

Gösteri kapsamında Arapça ve İbranice barış şarkıları hoparlörden katılımcılara dinletildi, Filistin için şiirler okundu.

Az sayıda polisin güvenlik önlemleri aldığı protesto olaysız sona erdi.