Uşak Üniversitesi İsrail'in Gazze'deki terörünü kınadı

Uşak Üniversitesinin akademisyenleri ve öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki masum Filistin halkına yaptığı terör ve zulmü kınamak ve lanetlemek için basın açıklaması yaptı.

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü binası önünde Uşak Üniversitesinin akademisyenleri ve öğrencileri, Gazze'de yaşanan vahşi saldırıları protesto ederek, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi Akademisyenleri ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Rektör Savaş, "Uşak Üniversitesi olarak İsrail'in yapmış olduğu bu katliamı kınıyoruz. Üniversitemizin tüm yerleşkesinde yemekhanelerimiz, kantinlerimiz ve tüm sosyal tesislerimizde İsrail ve Yahudi malların olmamasını bütün öğrencilerimizden ve akademisyenlerimizden rica ediyoruz. Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz sadece burada değil, bütün marketlerde almamaya ve kullanmamayı düşünüyorum. İsrail ve Yahudi malı alarak verdiğimiz her kuruşun Filistin'e bir bomba olarak düşeceğini hiçbir zaman unutmamalıyız. Su içelim ama onların mallarını içmeyelim. Bizler Filistin halkının dualarımızla her zaman yanındayız. İnanıyorum Filistin halkı bu savaşı kazanacaktır ve İsrail kahrolup gidecektir" dedi. Rektör Savaş'ın ardından açıklamalarda bulunan Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Kabakcı, "İsrail devletinin günlerdir sivil halka karşı saldırıda bulunması, İsrail'in bir devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi davrandığını gözler önüne sermektedir. İsrail'i uluslararası kararlara, sözleşmelere saygı duymaya, işgal ettiği Filistin topraklarındaki yasa dışı uygulamalarını sonlandırmaya ve bölgede gerginliği ve hukuksuzluğu artıracak hareketlere son vermeye davet ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de mazlum Filistin halkının ve dünyada zulme uğrayan bütün halkların yanındaki duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından program Filistin'de hayatını kaybetmiş vatandaşlar için edilen duanın ardından son buldu. - UŞAK