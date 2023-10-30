Ülke genelinde Narkogüç operasyonu: Aydın'da 49 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın dahil olmak üzere 12 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonunda 158 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı. Aydın'da yapılan operasyonda ise 49 zehir taciri gözaltına alındı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ülke genelinde 12 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonu çerçevesinde Aydın'da da 49 zehir taciri yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Aydın'ın da bulunduğu 12 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonuyla 158 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz" notuyla yaptığı paylaşımda " Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep olmak üzere emniyet ve jandarmamız koordinesinde 12 ilimizde Narkogüç operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı toplam 158 şüpheli yakalandı. 55 şüpheli şahıs tutuklandı. 3'üne adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca 226 personel ve 71 ekibin katılımıyla yapılan operasyonda 7.5 kilogram esrar, 251 gram kenevir tohumu, 33 sentetik ecza hapı, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet av tüfeği, 34 adet mühimmat, bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 49 zehir taciri yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN