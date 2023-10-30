Ukraynalı Gönüllü Askerlere Savaş Eğitimi Veriliyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta görev yapacak Ukraynalı gönüllü askerler, yoğun bir şekilde savaş eğitimi alıyor. Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde askerlere ve gönüllü vatandaşlara savaş hazırlığı eğitimi veriliyor. Gönüllü askerler, temel atış eğitimi alarak savaş alanında görev yapabilmek için yeteneklerini geliştiriyor. Eğitim programı 32 gün sürüyor ve eğitimi tamamlayanlar Ukrayna ordusuna katılabiliyor.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta cephede görev yapacak Ukraynalı gönüllü askerler, yoğun eğitim alıyor.

Şubat 2022'den bu yana savaşın devam ettiği Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde askerlere ve gönüllü vatandaşlara aktif şekilde savaş hazırlığı eğitimi veriliyor.

Bir yandan cephedeki askerler, görevde bulunmadıkları günlerde bile bu eğitimden geçirilirken, cepheye gidecek olan gönüllü askerler de ülkenin çeşitli bölgelerinde temel atış eğitimi almaya devam ediyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 114. Bölgesel Savunma Tugayı'na bağlı 135. Tabur'unda görevli askeri eğitmenler, orduya katılmak isteyenlere bir dizi aşamalı savaş eğitimi programı sunuyor.

Başkent Kiev'deki bir noktada bulunan atış poligonlarındaki eğitim, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

Burada çeşitli silahların kullanımını öğrenen gönüllü askerler, aynı zamanda teorik eğitimini de alarak savaş alanında görev yapabilmeleri için yeteneklerini geliştiriyor.

Gönüllü askerler 32 günlük eğitim alıyor

Çeşitli mesafelerden farklı silahlarla atış için gereken hazırlıkların yapıldığı ve siperlerin de kazıldığı poligonda toplanan gönüllülere eğitim veren "İlko" kod adını kullanan Astsubay, AA muhabirine eğitim programı hakkında bilgi verdi.

Kiev bölgesinde bir noktada gönüllü askerlere eğitim verdiklerini kaydeden İlko, "Temel savaş eğitim programımız 32 gün sürüyor. Programa katılanlar bu süreç içerisinde çeşitli silahları kullanıyor. Cephede olabilecek türden silahlarla atış yapmayı öğreniyorlar." dedi.

Eğitimin oldukça yoğun geçtiğini aktaran İlko, "Her gün eğitim veriyoruz. Sadece Pazar günü eğitime ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Temel eğitim programından geçen kişilerin cephede silah kullanmak için hazır olduğunu belirten İlko, "Eğitim programını bitiren gönüllü askerler, artık Ukrayna ordusunun mensubu oluyor. Onlara, duruma ve ordunun ihtiyaçlarına göre görev veriliyor." diye konuştu.

Eğitim verdiği gönüllülerin yaşının 40 ve 40'ın üzerinde olduğunu kaydeden İlko, "Bugün kısa mesafeden atış talimi yapıyoruz. Bu tür eğitimler askerlerin savaşa hazır olmalarına önemli katkı sağlıyor." dedi.

Eğitime talep arttı

Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlatmasından önce de benzer eğitimler verdiklerini dile getiren İlko, "Savaş başladıktan sonra eğitim programı ve yöntemleri değişti. Eğitim almak isteyenlerin sayısı de arttı." ifadesini kaydetti.