Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: "İçimiz, kardeşlerimizin mezarıyla dolu" "Gazze, insanlığını kaybetmeyen herkesin, insanlığın yarasıdır" "Recep Tayyip Erdoğan bağrına taş basarak bu meselede de sulh ve selamet arıyor" 7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın İsrail'e karşı...

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı : "İçimiz, kardeşlerimizin mezarıyla dolu"

" Gazze, insanlığını kaybetmeyen herkesin, insanlığın yarasıdır"

"Recep Tayyip Erdoğan bağrına taş basarak bu meselede de sulh ve selamet arıyor"

İSTANBUL - 7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' isimli operasyon gerçekleştirmesinin ardından başlayan İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların 9'uncu günü biterken siyasilerden mesajlar gelmeye devam ediyor. Filistin'de İnsanlık suçu işlendiğini söyleyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, " İsrail, Gazze'ye bomba yağdırırken, uluslararası hukuku katlediyor, insan haklarını gasp ediyor. İçimiz, kardeşlerimizin mezarıyla dolu. İnsanlığın vicdanı Türkiye, dünyanın barış umudu Türkiye'dir. Recep Tayyip Erdoğan bağrına taş basarak bu meselede de sulh ve selamet arıyor. Allah muvaffak etsin, insanlık iyileşsin, duamız bu" dedi.

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından bölgede Filistinli silahlı gruplar ile İsrail arasındaki karşılıklı çatışmalar devam ediyor. Bombardıman altındaki Gazze karanlığa büründü. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 114 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Buna göre, aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde toplam 2 bin 329 kişi öldü, 9 bin 42 kişi yaralandı.

"İnsanlık suçu işleniyor"

Çatışma karşısında takındığı tavır ile Türkiye'nin dünyaya büyük mesaj verdiğini vurgulayan Başkan Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze, insanlığını kaybetmeyen herkesin, insanlığın yarasıdır. İsrail, uluslararası hukuku, insan haklarını ilk kez çiğnemiyor. 70 yıldır insanlık onurunun üzerinde tepiniyor. Filistinlilerin gösterdiği tepki, bu tepinmeye, yapılan bu zulmedir. İsrail, Gazze'ye bomba yağdırırken, uluslararası hukuku katlediyor, insan haklarını gasp ediyor. Öldürmeyeceksin diyen bütün felsefelere, anlayışlara, inançlara saldırıyorlar. Zulümle barbarlıkla bir milleti tarihten silmeye çalışıyorlar. Bütün bunları yaparken masumiyet kostümünü giyerek masumiyeti de iğfal ediyor. Maalesef evrensel insan haklarından, adaletten hukuktan bahseden batılı devletler bu zulme alkış tüyüyor, masumiyeti iğfal balosuna İsrail'i koluna takarak gidiyor"

"İnsanlığın vicdanı Türkiye, dünyanın barış umudu Türkiye'dir"

Başkan Yazıcı, "Filistin'de yaşayanlar, Gazze'de çocuğunun kokusu yerine ölüm kokusunu içine çeken kardeşlerimiz. İçimiz, kardeşlerimizin mezarıyla dolu. İçimiz aç susuz çocukların gözyaşlarıyla taşkın yeri. Gazze'nin derdiyle dertli olduğumuz, insanlığın derdi ile dertli olduğumuz, Filistin'in yarası ile yaralı olduğumuz için bu gayret. İnsanlığın vicdanı Türkiye, dünyanın barış umudu Türkiye'dir. Recep Tayyip Erdoğan bağrına taş basarak bu meselede de sulh ve selamet arıyor. Allah muvaffak etsin, insanlık iyileşsin, duamız bu. Dua ile yardım ile kirli propaganda ile mücadele ile Gazze'nin yanında, hakkın yanında yer almaya devam edeceğiz.