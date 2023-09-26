Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi: Türkiye ile ilişkiler üst düzeye çıktı

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev, Türkiye ile ilişkilerin içerik bakımından üst düzeye çıktığını belirtti. Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği, EkoAvrasya Vakfı ile Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMM) ortaklığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde, 'Bağımsızlığının 32. Yılında Türkmenistan' konulu panel düzenlendi.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev, Türkmenistan'ın Türkiye ile ilişkilerinin içerik bakımından üst düzeye çıktığını belirtti.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği, EkoAvrasya Vakfı ile Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMM) ortaklığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde, "Bağımsızlığının 32. Yılında Türkmenistan" konulu panel düzenlendi.

Panele, Büyükelçi Ishanguliyev, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile EkoAvrasya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren katıldı.

Ishanguliyev, "Türkmen halkının 32 yıllık bağımsızlığı boyunca kazandığı zaferler, elde ettiği büyük başarılar, sevgili Türkmen halkının vatanseverliği, birliği, terbiyesi, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla ayrılmaz şekilde bağlantılıdır." değerlendirmesinde bulunarak, bağımsızlığı boyunca Türkmenistan'ın siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda büyük ilerleme kaydettiğinin altını çizdi.

Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğuna işaret eden Ishanguliyev, ülkesinin Türkiye ile iç ve dış politikada işbirliğini geliştirmeye önem verdiğini ve ilişkilerin güçlenerek içerik bakımından üst düzeye çıktığını kaydetti.

Ishanguliyev, iki ülke arasında akaryakıt, enerji, tekstil ve sanayi alanlarındaki işbirliklerinin dinamik şekilde geliştiğine işaret ederek, Türk inşaat şirketlerinin katılımıyla çok sayıda sanayi tesisi, kara yolları ve havalimanının hizmete açıldığını belirtti.

Bölge ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin Türkmenistan'ın dış politikasının ana hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Ishanguliyev, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere çok taraflı uluslararası örgütlerde ilişkilerini geliştirdiğini söyledi.

"Bağımsızlık, sorumluluk ve özgürlük demektir"

Belediye Başkanı görevinin yanı sıra TDMM Genel Başkanı olan Köse, konuşmasında Türkmenistan'ın elde ettiği başarıların Türkmen halkının birliği ve beraberliğiyle gerçekleştiğini belirtti.

Köse, Türkmenistan'ın bölgesinde barışın sembolü olduğunu vurgulayarak "Bağımsızlık, sorumluluk ve özgürlük demektir. Türkmenistan halkı bu değerleri koruma ve geliştirme konusunda kararlılığını her zaman sürdürmektedir." dedi.

Türk dünyasının birliğinin güçlendirilmesinin ortak sorumluluk olduğunu belirten Köse, birlikte çalışarak bölgesel ve uluslararası sorunlara daha etkili çözüm üretebileceklerini kaydetti.

EkoAvrasya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Eren de panelde Türkmenistan'ın mevcut ekonomik, sosyal ve siyasi potansiyelinin ve Türkiye ile Türkmenistan ilişkilerinin ele alınacağını ifade ederek, Türkmenistan'ın bölgesel ve küresel enerji alanında dünyadaki en etkili ülkelerinden biri olduğunu belirtti.

Dış politika, ticaret, ekonomi, kültür ve eğitim alanlarında Türkiye ile Türkmenistan arasındaki işbirliğinin olumlu ilerlediği değerlendirmesini yapan Eren, bunun daha yüksek seviyelere çıkmasını umduğunu dile getirdi.

"Biz büyük, soylu, geçmişi şanla şerefle dolu bir kutlu ağacın dallarıyız"

MHP Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini sürdüren Aydın da Türkmenistan'ın en kısa sürede Türk Devletleri Teşkilatında (TDT) gözlemci üyelik statüsünden kalıcı üyeliğe geçiş yapmasını umduğunu ifade etti.

Aydın, Türk dünyasının dilde, fikirde ve işte işbirliğine ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Biz büyük, soylu, geçmişi şanla şerefle dolu bir kutlu ağacın dallarıyız. Böyle güçlü bir maziyi atiye taşımak adına bize çok büyük sorumluluk düşmektedir." dedi.

Türkmenistan'ın dünyada en çok doğal gaz rezervi bulunan 4'üncü ülke olduğuna işaret eden Aydın, Türk devletlerinin bulunduğu coğrafyada enerji, tarım ve yer altı kaynaklarının zengin olduğunu söyledi.

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek de Türkmenistan'ın Türk dünyasının kalbinde yer aldığını vurguladı.

İpek, dünyadaki küresel gücün batıdan doğuya kaymakta olduğu değerlendirmesini yaparak, dünyanın günümüzdeki en önemli merkezinin Akdeniz coğrafyası ve Orta Asya olduğunu kaydetti.

Açılış konuşmalarından sonra İpek, Aydın, Ishanguliyev ve Eren'e, teşekkür plaketi takdim edildi.