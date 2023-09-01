Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan Bilgi ve Telekomünikasyon Bakanı Mihailo Jovanovic'i Ziyaret Etti

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan Bilgi ve Telekomünikasyon Bakanı Mihailo Jovanovic'i Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yapılan yardımlar için teşekkür etmek amacıyla ziyaret etti. Aksoy, ziyaret sırasında yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi ve işbirliği olanaklarını görüştüklerini belirtti.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan Bilgi ve Telekomünikasyon Bakanı Mihailo??????? Jovanovic'i ziyaret ederek 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonraki yardımları için teşekkür etti.

Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Jovanovic'i 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki yardımları nedeniyle teşekkür amaçlı ziyaret ettiğini söyledi.

"Sırp vatandaşların deprem bölgelerine kolayca yardım yapabilmesi için bir SMS kampanyası başlatmak istedik. Bu konuyu depremin hemen ardından Bakan Jovanovic'e ilettim. Sayın Bakan da gerekli görüşmeleri yaparak, aynı günün akşamı kampanyanın başlamasını sağladı." ifadelerini kullanan Aksoy, başlatılan kampanya kapsamında yaklaşık 80 bin SMS atıldığını kaydederek böylece 135 bin avro nakdi yardım toplandığını belirtti.

Aksoy, ziyareti Türkiye-Sırbistan İşadamları Derneği Başkanı Fatih Karaca ve Halkbank Sırbistan Genel Müdür Yardımcısı Hasan Cömert ile gerçekleştirdiklerini kaydederek, İşadamları Derneğince Halkbank bünyesinde açılan deprem yardımı hesabında 350 bin avronun biriktiğini, Sırbistan'ın devlet yardımlarının ise 3,5 milyon avroyu aştığını belirtti.

Teşekkür ziyareti kapsamında, bilgi teknolojisi alanında işbirliği olanaklarını da görüştüklerini kaydeden Aksoy, Bakan Jovanovic ile Ditijal Avrupa Projesine, Türk ve Sırp firmalarının ortak katılımı üzerinde mutabık kaldıklarını kaydetti.