TBB'den belediye borçlarıyla ilgili 24 maddelik çözüm önerisi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), belediyelerden borç tahsiline ve haciz işlemlerine başlaması üzerine harekete geçti. TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adına TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız'ın imzasıyla ilgili bakanlıklara gönderilen resmi yazıda, alacaklı kuramların tahsilatını hızlandıracak, yerel hizmetlerin aksatılmadan yerini getirilmesini sağlayacak 24 maddelik bir öneri paketi sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyelere rest çekerek "Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır." demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise belediyelerin SGK'ya olan toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirtmişti. Belediyelerin borçlarını ödeyememesi durumunda haciz yoluna gidileceği öğrenilirken isteyen belediyelerin borcunu arazi ile kapatabileceği ifade edilmişti. Türkiye Belediyeler Birliği'nden ise belediye borçlarıyla ilgili 24 maddelik çözüm önerisi geldi.

3 BAKANLIĞA YAZI GÖNDERİLDİ

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine Ve Maliye Bakanlığı'na iletilen resmi yazıda, belediye ve bağlı kuruluşlarının kamu borçlarının ne şekilde ödeneceğinin düzenlemiş olduğu anımsatıldı. "5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun'un 7'nci maddesinin 2'nci fıkrasında, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen borçlar ile sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçların alacaklı idarelerin talebi üzerine ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı veya İller Bankasınca kesilerek ödeneceği hükmedilmiştir." denildi.

"BELEDİYE TARAFINDAN TAHSİS EDİLEN VERGİ, RESİM VE HARÇ GELİRLERİ HACZEDİLEMEZ"

TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adına TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız'ın imzasıyla ilgili bakanlıklara gönderilen resmi yazıda, 5393 sayılı belediye kanunun 15'inci maddesinin son fıkrasında yer alan "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez" hükmü de anımsatıldı. İlgili hükümde amaçlandığı gibi siyasi tercihlere göre kesinti yapılmasını engelleyecek, mahalli hizmetlerin kesintisiz olarak sunulmasını sağlayacak, asgari bir gelirin güvence altına alınmasına kesin olarak imkan verecek ve belediyelere ödeme kolaylığı getirecek yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu vurgulandı.

"EKONOMİNİN BOZULAN DENGESİ, BELEDİYE GELİRLERİNDE GÜNCELLİĞİN SAĞLANMAMIŞ OLMASI, SIĞINMACI YÜKÜ"

Bütün işverenler gibi, belediye, bağlı kuruluş ve şirketlerin de vergi ve sigorta prim borçlarını ödemelerinin mevzuatın gereği olduğu anımsatılarak "Ekonominin bozulan dengesi, belediye gelirlerinde güncelliğin sağlanamamış olması ve sığınmacı yükü, geçmiş dönemden sarkan belediye borçları, dış borçlanma izinlerinin reddedilmesi, bankalardan teminat mektubu alınamaması, belediyelere yardım ödeneğinin kapsayıcı şekilde kullanılmaması gibi sebeplerle belediyelerin bütçe dengesinde sapmalar meydana geldiği, kamu borçlarının zamanında veya tam olarak ödenemediği de bir gerçekliktir." ifadelerine yer verildi.

"YEREL HİZMETLERİN YERİNE GETİRİLMESİNİ ENGELLER"

TBB, belediyeleri ve şirketlerini haciz baskısına almanın yerel yönetimlerle merkezi idare arasındaki ilişkinin sağlıklı ilerlemesine katkı sağlamayacağı, belediyelere kanunlarla verilen yerel hizmetlerin yerine getirilmesini engelleyeceğini de vurguladı ve "Birliğimizin girişimleri ve ilgili kurumların olumlu yaklaşımı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un Geçici 8 ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanun'un Geçici 41'inci maddesindeki sürelerin uzatılmasının belediye/şirketlerine ödeme kolaylığı getirdiği bilinmektedir. Yapılacak benzer yeni bir düzenlemeyle hem alacaklı kurumların tahsilatı hızlanacak hem de yerel hizmetlerin aksatılmadan yerine getirilmesi sağlanacaktır." ifadelerine yer verdi.

TBB'NİN 24 MADDELİK ÖNERİSİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilen yazıda, alacaklı kuramların tahsilatını hızlandıracak, yerel hizmetlerin aksatılmadan yerini getirilmesini sağlayacak 24 maddelik öneri paketinde tüm belediyeler adına şu istekler sıralandı: