Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TDST Başkanı Seçildi

DST 1'inci olağan Genel Kurulu, Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Türk-İş Genel Başkanı Atalay TDST başkanı oldu

ANKARA - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ev sahipliğinde Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı Birliği 1'inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kurulda Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay TDST Genel Başkanı olarak seçildi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Kazakistan İşçi Sendikaları Federasyonu, Kırgızistan İşçi Sendikaları Federasyonu, Özbekistan İşçi Sendikaları Federasyonu ve Azerbaycan İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından kurulan Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı Birliği 1'inci olağan Genel Kurulu, Türk-İş Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türk Devletleri Sendikaları arasında kapsamlı işbirliğini teşvik etmek, İşçi haklarının korumak, çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak amacıyla kurulan teşkilattın genel kurulunda, sendikalar arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapıldı. Ayrıca Genel kurul divan üyeleri tarafından teşkilatın ana gündem maddeleri oylamaya sunuldu. Teşkilat üyeleri tarafından yapılan oylamada Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TDST başkanı olarak seçildi.

"Türk dünyası çalışanın hakkının gecikmeden sağlanması konusunda çok daha güçlü hale gelecektir"

Programda, TDST Aksakallar Heyeti Başkanı olarak katılım sağlayan ve açılış konuşması gerçekleştiren Binali Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatının Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan asıl üye olmak üzere, Türkmenistan, Macaristan, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci olma üzerek 8 üyesi olduğunu belirtti. Yıldırım, "Bugün, çalışanlarımızın, sendikalarımızın işbirliğine şahit oluyoruz. 10 milyonu aşan kayıtlı üye sayısıyla ve 50 milyon üzerindeki çalışanıyla Türk dünyası bundan böyle emeğin ve çalışanın hakkının gecikmeden sağlanması konusunda çok daha güçlü hale gelecektir. Aslında 71 yıllık köklü bir tecrübesi olan Türk-İş, bu sürede kazandığı tecrübeleri, çalışanın, üretenin, emeklinin lehine elde edilebilecek kazanımları diğer kardeş ülke konfederasyonlarının mensupları paylaşacak ve böylece emeğin gücünün, alın terinin adil bir şekilde haklarının elde edilmesi için gereken katkıyı sağlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

"Kolay değil, 5 ülke ve farklı dillerde bunun tüzüğünü yazması, hazırlaması bir kolay bir iş değil"

Türk-İş Genel Başkanı Atalay ise, 29 Temmuz'da Şuşa'da Türk Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı'nın temellerini attıklarını belirterek, "Orada Şuşa beyannamesi adı altında bu işin başlangıcını yaptık. 29 Eylül'de de Gudratulla Rafigov'un ev sahipliğinde ilk genel kurulumuzu yaptık. O günden bugüne kadar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kolay değil, 5 ülke ve farklı dillerde bunun tüzüğünü yazması, hazırlaması bir kolay bir iş değil" ifadelerini kullandı.

"Kardeşlerimin başlarını yere düşürmeyeceğim"

Atalay, Türk-İş Genel Başkanı olarak önemli bir sorumluluk aldığını ifade ederek, "Bu ülkede Türk-İŞ Genel Başkanlığı gibi önemli bir iş yapıyorum. Şimdi burada sırtıma bir yük daha yüklendi. Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı 3 senelik başkanlığı görevi de verildi. Allah izin verirse kardeşlerimin başlarını yere düşürmeyeceğim" açıklamasında bulundu.

Programa Binali Yıldırım'ın yanı sıra Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Azerbaycan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Settar Mehbalıyev, Kazakistan İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Satybaldy Dauletalın, Özbekistan İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Gudratulla Rafigov ve Kırgızistan İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Emil Kızayev katılım sağladı.