Trump ve Musk Arasında Vergi İndirimi Tartışması Kızıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Milyarlarca dolarlık tasarruf etmenin en kolay yolu, Elon'un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmektir" açıklamasının ardından ABD'li iş insanı Elon Musk, "Başkanın hükümet sözleşmelerimin iptal edilmesiyle ilgili açıklaması ışığında, SpaceX Dragon uzay aracının hizmetten çıkarılmasına derhal başlanacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD'li iş insanı Elon Musk, arasında vergi indirimi tasarısı ile başlayan tartışma sosyal medya üzerinden karşılıklı atışmalarla devam ediyor. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Milyarlarca dolarlık bütçemizde tasarruf etmenin en kolay yolu, Elon'un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmektir. Biden'ın bunu yapmamasına her zaman şaşırmışımdır" dedi.

Vergi indirimi tasarısını savunan Trump, "Elon'un bana karşı dönmesi umurumda değil, ama bunu aylar önce yapmalıydı. Bu, Kongre'ye sunulan en büyük yasa tasarılarından biri. 1,6 trilyon dolarlık rekor bir harcama kesintisi ve şimdiye kadar verilen en büyük vergi indirimi. Bu yasa tasarısı kabul edilmezse, yüzde 68'lik bir vergi artışı ve bundan çok daha kötü şeyler olacak. Bu karmaşayı ben meydana getirmedim. Ben sadece düzeltmek için buradayım" dedi.

Musk'tan Trump'a yanıt gecikmedi

Trump'ın devlet sübvansiyonları ve sözleşmeler feshetme tehdidine yanıt veren Musk, "Başkanın hükümet sözleşmelerimin iptal edilmesiyle ilgili açıklaması ışığında, SpaceX Dragon uzay aracının hizmetten çıkarılmasına derhal başlanacak" dedi.

Musk'ın açıklamasının gerçekleşmesi halinde SpaceX'in NASA ile yürüttüğü bazı görevlerin geleceğinde belirsizliğe neden olacak.

Musk, "Trump azledilmeli" paylaşımına destek verdi

Musk, ayrıca sosyal medyada bir kullanıcının, "Trump azledilmeli ve yerine JD Vance gelmeli" şeklindeki paylaşımına "Evet" yanıtı verdi.

Musk'tan Jeffrey Epstein iddiası

Musk, Trump ile ilgili tartışması sırasında önceki paylaşımında kız çocuklarına yönelik bir cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasına ait dosyaların kamuoyuna açıklanmama nedeninin Trump'ın adının söz konusu davada geçmesi nedeniyle olduğunu iddia etmişti. Musk, "Asıl büyük bombayı patlatma zamanı. Donald Trump, Epstein dosyalarında. Halka açıklanmamalarının gerçek nedeni budur" ifadelerini kullanmış, "Bu gönderiyi gelecek için kaydedin. Gerçek ortaya çıkacaktır" demişti.

Trump-Musk tartışması

Söz konusu tartışma dün Musk'ın Trump'ın yasalaştırmaya çalıştığı vergi indirimi tasarısına "Üzgünüm ama artık dayanamıyorum. Bu devasa, fahiş Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalettir. Buna oy verenler utansın. Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz" ifadeleri ile başlamıştı. Musk, "Zaten devasa olan bütçe açığını 2,5 trilyon dolara çıkaracak ve Amerikan vatandaşlarını ezici bir şekilde sürdürülemez bir borç yükü altına sokacak. Kongre Amerika'yı iflas ettiriyor" demişti.

Vergi indirimine dair yasa tasarısındaki bazı maddeleri sert şekilde eleştiren Musk, "Her neyse. Hiçbir petrol ve gaz sübvansiyonuna dokunulmamasına rağmen ki bu çok adaletsiz. Elektrikli araç ve güneş enerjisi teşvik kesintilerini tasarıda tutun. Tüm uygarlık tarihinde, hem bu kadar büyük hem de bu kadar güzel bir yasa tasarısı olmamıştır. Bunu herkes bilir" demişti.

Öte yandan Musk, geçtiğimiz haftaya kadar Trump yönetiminde özel bir hükümet çalışanı olarak görev yapmış, yeni oluşturulan Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na (DOGE) liderlik etmişti. Musk, Trump'a danışmanlık rolünde federal bürokrasideki "israfı" tespit edip ortadan kaldırmakla görevlendirilmişti. - WASHINGTON