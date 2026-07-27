Trump: Türkiye harika bir müttefik, kimse bana ne satmam gerektiğini söyleyemez

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkmasına ilişkin soruya, "Türkiye harika bir müttefik. Kimse bana ne satmamız ya da satmamamız gerektiğini söyleyemez" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan'a hareketi sırasında başkanlık uçağı Air Force One'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran konusunda bir soruya cevabında Trump, "Görüşmek istiyorlar ve kendileriyle görüşüyoruz. Bakalım ne olacak. Bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var. Ancak bizim yaptıklarımız olmasaydı bizimle konuşuyor bile olmazlardı. Hem aracılar üzerinden hem de doğrudan görüşme talep ettiler. Kendileriyle görüşüyoruz ve sanırım bundan iyi şeyler çıkabilir" dedi.

Görüşmeyi İran tarafının talep ettiğini söyleyen Trump, "Eğer kötü durumda olsaydık görüşme talebinde bulunmazlardı. Görüşmek istemelerinin tek nedeni, onları çok ağır biçimde vuruyor olmamız" ifadelerini kullandı.

"İyi şeylerin olma ihtimali oldukça yüksek"

İran konusunda daha ne kadar sabrı olduğu sorusu üzerine Trump, "Çok vaktim var. Bütün kıyı şeritleri yok edildi. Boğazın durumu çok iyi. Şu anda görüşüyoruz. Biliyorsunuz, konuşmak isteyen onlardı. Adamları dün gece ve önceki gece, 'Lütfen bomba atmayın, ateş etmeyin' dedi. İki gece boyunca. 'Bunu yapmayın' dediler. İyi görüşmeler yürütüyoruz. Dolayısıyla ne olacağını göreceğiz. İyi şeylerin olma ihtimali oldukça yüksek. Eğer gerçekleşmezse, o zaman iki gün önce yaptığımız şeye geri döneriz" dedi.

"Sorun çıkarırlarsa muhtemelen olaya müdahil olmak zorunda kalırız"

Kızıldeniz'de yaşananlara ilişkin soruya Trump, "Suudi Arabistan'la temas halindeyiz. Bu, bir süre önce yaşadığımız bir sorun ve bildiğiniz gibi o zaman onlara dünyayı dar ettik. Ondan sonra Husilerle herhangi bir sorun yaşamadık. Ancak şu anda bunun içinde değiliz. Fakat sorun çıkarırlarsa muhtemelen olaya müdahil olmak zorunda kalırız" cevabını verdi.

Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na katılıp katılmayacağı konusunda Suudi tarafından bir işaret alıp almadığı soruya Trump, "Bu konuyu konuşmadık" cevabını verdi.

"Aramızda ufak bir görüş ayrılığı var"

ABD Başkanı Donald Trump, "İran konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı görüşte misiniz?" sorusu üzerine, "Aramızda ufak bir görüş ayrılığı var, ama genel olarak oldukça yakınız, evet" dedi.

"Bizden son derece nazik bir şekilde 'Lütfen durun, görüşelim' diye ricada bulundular"

Trump, "İran son 14 günde çok ağır darbe aldı. Bizden son derece nazik bir şekilde 'Lütfen durun, görüşelim' diye ricada bulundular. Şu anda bulunduğumuz nokta bu. Bakalım ne olacak. Anlaşmaya varamazsak aynı şeyleri yapmaya geri döneriz" ifadelerini kullandı.

"Putin'e soracağım ve gerçeği öğreneceğiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya'nın İran'a Körfez'deki ABD üslerinin uydu görüntülerini vererek, bu üsleri hedef almasına yardım ettiği şeklindeki açıklamasıyla ilgili soru üzerine Trump, bu meseleyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e soracağını açıkladı. Trump, "Bunun doğru olup olmadığını öğreneceğiz. Putin'e soracağım ve gerçeği öğreneceğiz. Pek etkili olmadı çünkü onlara dünyayı dar ettik, sizce de öyle değil mi? Eğer durum buysa şuna bakın, Venezuela'ya çok fazla teçhizat verdiler. Venezuela'nın bütün teçhizatı Rus yapımıydı. Peki sonuç ne oldu? Pekiyi olmadı. Dolayısıyla teçhizat veriyor olabilirler, ancak veriyorlarsa bile işe yaramadı. Çünkü orduları ve hava kuvvetleri yok. Verdiklerini sanmıyorum; verdilerse bile hiçbir etkisi olmadı" dedi.

ABD'nin Venezuela'ya yaptığı operasyonun maliyetini kat kat çıkardığı açıklamasını yineleyen Trump, "İran konusunda da aynısı olacak. Venezuela'dan milyarlarca dolar alıyoruz. Aynı şey İran için de geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

"Dünyadaki en düşük faiz oranına biz sahip olmalıyız"

ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini söyleyen Trump, "Faiz oranlarının düşürülmesi gerekiyor. Bu ülkenin büyümesi yüzde 8, 9, 10 veya 12 olabilir. Olması gereken bu. Bizden daha düşük faiz ödeyen başka ülkeler var. Biz olmasaydık bu ülkeler varlıklarını bile sürdüremezdi. Bu saçmalık. Bir de bunlara seçkin ülkeler diyorlar. Başka ülkeler var. Aslında ülkelerin adını vermek istemiyorum ama size örnek verebilirim. ABD'den para çekiyorlar ve bu nedenle bizden daha düşük faiz oranlarına sahip oluyorlar. Böyle olmaması gerekir. Dünyadaki en düşük faiz oranına biz sahip olmalıyız" dedi.

"Türkiye harika bir müttefik"

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkmasına ilişkin bir soru üzerine, "Türkiye harika bir müttefik. Kimse bana ne satmamız ya da satmamamız gerektiğini söyleyemez" dedi.

Trump, " Türkiye, muazzam bir müttefik oldu ve durum Türkiye'ye bağlı. Türkiye'nin İsrail'i pek de sevdiği söylenemez. Bunu biliyorsunuz. Benim açımdan Türkiye harikaydı ve harika hareket etti. Bu arada çok güçlü bir ülke ve muazzam bir ordusu var. Çok büyük ve çok güçlü bir ordu. Çok sayıda harika teçhizata sahip" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun İran ile anlaşma yapılmasını mı yoksa savaşa devam edilmesini mi istediği sorusuna Trump, "Birlikte çok başarılı olduk. İran'ın bugünkü durumuna bakarsanız, dört ay önceki gücünün yüzde 8'ine sahip olduğunu görürsünüz. Tüm bunlar nasıl sonuçlanacak, göreceğiz" cevabını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı