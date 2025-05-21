Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti
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Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile yaptığı görüşme sırasında tansiyon yükseldi. Beyaz Saray'da daha önce de Ukrayna lideri Zelenski ile kavga eden Trump, Ramaphosa'yı soykırımla suçladı. Trump, ışıkları karartarak, Güney Afrika'daki şiddet olaylarıyla ilgili video izletti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile yaptığı görüşmede, Güney Afrika'da beyaz çiftçilere yönelik şiddet olaylarını "soykırım" olarak tanımlarken; Ramaphosa ile gergin anlar yaşadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ZORLA VİDEO İZLETTİ

Trump, görüşme sırasında Güney Afrika'da beyaz çiftçilere yönelik şiddet olaylarını "soykırım" olarak tanımlayarak, şiddet olaylarına ilişkin videolar izletti.

"ELON MUSK OLANLARI ÇOK İYİ BİLİYOR"

Trump, "Beyaz çiftçiler topraklarından ediliyor ve öldürülüyor. Eğer bu soykırımsa, bu insanları ülkemize almamız gerekir" ifadelerini kullandı. ABD'li milyarder Elon Musk'a değinen Trump, "Elon Güney Afrika'dan. O da olanları çok iyi biliyor" dedi.

Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İDDİALARA KARŞI ÇIKTI

Ramaphosa ise Trump'ın soykırım iddialarına ve izlettiği videolara karşı çıkarak, "O videolarda gördükleriniz hükümetimizin politikası değil. Bunlar, parlamentodaki küçük muhalif grupların söylemleridir" yanıtını verdi. Ramaphosa, hükümetinin toprak politikalarını savunarak, söz konusu iddiaların "gerçek dışı" olduğunu vurguladı.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Trump'ın gösterdiği video oynatılırken Ramaphosa büyük ölçüde tepkisiz kaldı; zaman zaman başını çevirerek videoya baktı. Videoyu daha önce görmediğini ve nerede çekildiğini öğrenmek istediğini söyledi.

Trump daha sonra bazı gazetelerden alınmış haber kupürlerini gösterdi ve "Ölüm, ölüm" diyerek beyaz Güney Afrikalıların öldürüldüğünü iddia etti.

Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

Ramaphosa, ülkede suçun ciddi bir sorun olduğunu ve kurbanların büyük kısmının siyahlar olduğunu belirtti. Ancak Trump onu yarıda keserek, "Çiftçiler siyah değil" dedi. Ramaphosa ise, "Bu endişeleri sizinle konuşmaya hazırız" diye yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz aylarda Beyaz Saray'da görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de gerginlik yaşamış, yaşanan tartışmanın ardından Zelenski Beyaz Saray'dan ayrılırken; yaşananlar dünya kamuoyunu meşgul etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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