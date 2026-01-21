Trump: Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, AB'ye gümrük tarifelerini uygulamayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiğim oldukça yapıcı görüşmeye dayanarak, Grönland ve aslına bakılırsa tüm Arktik Bölgesi'nin geleceğine ilişkin bir anlaşmanın çerçevesini oluşturmuş bulunuyoruz. Bu mutabakat çerçevesinde, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük tarifelerini uygulamayacağım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İsviçre Alpleri'ndeki Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) marjında gerçekleştirdikleri görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Davos'ta devlet başkanlarıyla ve dünyaya yön veren isimlerle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Trump, "NATO Genel Sekreteri ile ele almamız gereken birkaç konu var. Kendisiyle uzun bir süredir dostuz ve NATO'nun savunma harcaması hedefini yüzde 2 seviyesinden yüzde 5 seviyesine kendisiyle birlikte çıkardık. Bu ortaklaşa yapılan bir çalışmaydı ve son derece başarılı oldu" dedi.

Trump, Rutte ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "Çeşitli konuları konuşacağız. Grönland da gündemimize gelecek" ifadelerini kullandı.

Rutte, Avrupalı müttefikler adına Trump'a güvence verdi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise NATO'daki yük paylaşımının ABD lehine dengelenmesine değinerek başladığı açıklamada, "Avrupalıların ABD'nin yaptığı kadar ödeme yapıyor olmaları, uzun zamandır rahatsızlık oluşturan bir konuydu. Artık bu mesele çözüldü ve bu konu son derece kritik, çünkü kendimizi koruyabilmek için bu paraya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Avrupalı NATO müttefikleri adına ABD Başkanı Trump'a güvence veren Rutte, "Dün ve bugün sizden, ABD'nin saldırıya uğraması halinde Avrupalıların yardıma gelip gelmeyeceğinden tam emin olmadığınızı söylediniz. Açıkça söyleyeyim. Gelecekler. Afganistan'da da bunu yaptılar. Bildiğiniz gibi, en yüksek bedeli ödeyen her iki ABD askeri için, başka bir NATO ülkesinden bir asker vardı" dedi.

Rutte, "Dolayısıyla bundan tamamen emin olabilirsiniz. Eğer ABD herhangi bir saldırıya uğrarsa, müttefikler kesinlikle sizinle olacak. Size mutlak garanti veriyorum ve bunu özellikle söylemek istiyorum. Aksini düşündüğünüzü varsaymak, bana acı veriyor" şeklinde konuştu.

"Grönland'ın asıl bedeli güvenlik ve bu çok büyük bir bedel"

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin NATO müttefiklerinin ihtiyaç durumunda ABD'nin yardımına koşacağı taahhüdünün güven verici olup olmadığı sorusuna Trump, "Umarım bu doğrudur. Kendisi iyi bir insan ve bugüne kadar bana hiç yalan söylemedi. İyi bir ilişkimiz var" dedi.

Basın mensuplarından Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in Grönland için müzakere teklifini reddetmesine ilişkin bir soru alan Trump, bu soruya "Onunla görüşmedim" cevabını verdi. Trump, "Bunu bana bizzat söylemediler. Bunu benim yüzüme söylemeleri gerekecek" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, aklında Grönland için makul bir fiyat olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Böyle bir bedel düşünebiliyorum. Ancak burada söz konusu olan bedel, güvenlik ve emniyettir. Ulusal güvenlik ve uluslararası güvenliktir. Bu, ülkelerinizin birçoğunu da ilgilendiren bir mesele. Grönland'ın asıl bedeli budur ve bu çok büyük bir bedel" şeklinde cevap verdi.

Trump, "Bildiğiniz gibi Altın Kubbe'yi inşa ediyoruz. Bu son derece pahalı. Bu açıdan, Grönland'a sahip olmamız, bunun olmamasından çok daha iyi. Bu durum bir güvenlik oluşturacak, güçlü olacak. Hem Avrupa hem de bizim için daha iyi olacak. Grönland konusunda olanlara baktığımda düşünmeden edemiyorum. Çünkü biz Grönland'ı güvenlik için istiyoruz. Başka bir şey için istemiyoruz. Bizim yeterince nadir toprak elementimiz var. Buraya başka bir şey için ihtiyacımız yok" dedi.

"Grönland'ın geleceğine ilişkin bir anlaşmanın çerçevesini oluşturmuş bulunuyoruz"

Trump daha sonra sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, Rutte ile gerçekleştirdiği görüşme kapsamında Grönland'ın geleceğine ilişkin önemli bir anlaşmanın çerçevesi konusunda mutabık kalındığını bildirdi. Trump, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiğim oldukça yapıcı görüşmeye dayanarak, Grönland ve aslına bakılırsa tüm Arktik Bölgesi'nin geleceğine ilişkin bir anlaşmanın çerçevesini oluşturmuş bulunuyoruz. Bu çözüm hayata geçirilirse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için çok olumlu olacak. Bu mutabakat çerçevesinde, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük tarifelerini uygulamayacağım" dedi.

Trump, ABD'nin ulusal güvenliği konusunda yüksek öneme sahip olduğunun altını çizdiği "Altın Kubbe" savunma sistemine yönelik görüşmelerin de devam ettiğini bildirdi. ABD Başkanı, "Grönland konusunda Altın Kubbe ile ilgili ilave görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler ilerledikçe daha fazla bilgi paylaşılacak. Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilci Steve Witkoff ve gerektiğinde diğer isimler, müzakerelerden sorumlu olacak. Doğrudan bana rapor verecekler" dedi.

Sekiz Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi yaptırımı

Trump, 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'nın ABD'nin Grönland'ı elde etmesine ilişkin çabalarına yönelik tutumları nedeniyle yaptırım uygulanacağını belirtmişti. ABD Başkanı Trump, "Şubat 2026 itibariyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan ABD'ye gönderilen her türlü ürüne yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacaktır. 1 Haziran 2026 tarihinde bu değer yüzde 25'e çıkarılacaktır. Grönland'ın tam ve eksiksiz satın alınmasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar bu uygulama yürürlükte kalacak ve ödenmesi gerekecektir" demişti. - DAVOS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika