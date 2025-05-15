Trump: Cuma İstanbul'a Gelebilir, İran ile Uzun Vadeli Barış Müzakereleri Sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna barış görüşmelerinde bugün ilerleme kaydedilmesi halinde Cuma günü (yarın) İstanbul'a gidebileceğini söyledi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün İstanbul'da yapılacak görüşmelere katılmamasına ilişkin, "Eğer ben gitmezsem o da (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) gitmeyecek dedim ve haklı çıktım" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın başkenti Doha'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Trump, Suriye yaptırımları kaldırma kararına ilişkin, "Suriye'nin yaptırımlarla hiçbir şansı yoktu. Yaptırımlar çok sertti. Kimse onlarla başa çıkamazdı. Suriye'nin yeni Devlet Başkanı (Ahmed eş-Şara) güçlü bir adam. Onun iyi olduğunu düşünüyorum ve ne olacağını görelim, ancak ona bir şans vereceğiz. Türkiye ve Suudi Arabistan (yaptırımları) kaldırmamızı istedi. Ne olacağını görelim, ama bunu yapmış olmak benim için bir onur" ifadelerini kullandı.

" İran, Katar Emiri'nin kendileri için mücadele etmesinden dolayı çok şanslı"

Trump, İran ile uzun vadeli barış için "çok ciddi müzakerelerin" sürdüğünü belirterek, "Bunu başarırsak harika olur" dedi. Trump, "İran sorununu acımasız bir şekilde değil, akıllı bir şekilde çözüp çözemeyeceğimizi görmek istiyoruz. Sadece iki yol var: akıllı ve acımasız. İki alternatif bunlar" ifadelerini kullandı. Trump, "İran, Katar Emirine (Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani) sahip olduğu için çok şanslı. O, bizim İran'a kötü bir darbe indirmemizi istemiyor. (Katar Emiri) Biz İran'ı vurmayalım diye çok mücadele ediyor. Birçok insan bizim tam tersini yapmamızı istiyor" şeklinde konuştu.

"Ben gitmezsem o da (Putin de) gitmeyecek dedim ve haklı çıktım"

Trump, Ukrayna barış görüşmelerinde bugün ilerleme kaydedilmesi halinde Cuma günü İstanbul'a gidebileceğini söyledi. Trump, Rusya ve Ukrayna'nın "bir şeyler yapmasını" umduğunu, çünkü savaşın sona ermesi gerektiğini ifade etti. Trump, "(Savaşın) Sona erdiğini görmek istiyoruz ve bence bunu yapma şansımız var" şeklinde konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki görüşmelere katılmamasına ilişkin görüşü sorulan Trump, "Ben gitmiyorsam o neden gitsin? Çünkü gitmeyecektim. Gitmeyi planlamıyordum. Gidebilirdim, ama gitmeyi planlamıyordum. Eğer ben gitmezsem o da (Putin de) gitmeyecek dedim ve haklı çıktım. Ama orada adamlarımız var. Dışişleri Bakanı Marco bildiğiniz gibi, harika bir iş çıkarıyor. Marco orada. Putin'in ben orada olmazsam gitmesinin mümkün olduğunu düşünmüyordum" ifadelerini kullandı.

"Hindistan ABD mallarına gümrük vergilerini sıfıra indirmeyi teklif etti"

Donald Trump ayrıca Hindistan'ın ABD mallarına uygulanan gümrük vergilerini sıfıra indirmeyi teklif ettiğini belirtti. Trump, "Hindistan'a satış yapmak çok zor ve bize temelde hiçbir tarife uygulamayacakları bir anlaşma teklif ettiler" dedi. - DOHA