Trump, 30 Eylül'deki Flydubai uçuşundaki olaydan İran’ı sorumlu gördüğünü söyledi

Abd Başkanı Donald Trump, 30 Eylül'de Dubai- Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında yaşananlardan İran'ın sorumlu olduğuna inandığını söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, ara seçimler öncesindeki kampanya çalışmaları çerçevesinde Nebraska'ya yapacağı seyahat öncesinde Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafineri tesislerine saldırıları ile yaşanan dizel sıkıntısına ilişkin bir soru alan Trump, "Bunu onlarla görüştük. Sanırım saldırıları yavaşlatıyorlar. Ama bu durum çok fazla soruna yol açıyor. Sorun, rafineri eksikliği. Hürmüz Boğazı'ndan çok büyük miktarlarda petrol geliyor. Bu çok iyi. Fakat savaş yüzünden rafineri eksikliğimiz var" dedi.

Ara seçimlerden önce Kanada ile ticaret görüşmelerini yeniden başlatma ihtimaline ilişkin bir soru alan Trump, "Bilmiyorum. Kanada, ABD'ye çok kötü davranıyor. Bilmiyorum. Onları suçüstü yakaladık. Benden başka kimsenin bilmediği birçok gümrük vergisi uyguluyorlar. Sonunda işler yoluna girecek. Ama bilmiyorum Acelem yok" dedi. Trump, "Kanada'dan tek istediğimiz dürüst olmaları. ABD'ye karşı dürüst değiller ve yıllardır bizden istifade ettiler" ifadelerini kullandı.

Bombardıman uçaklarının İngiltere'den "tehdit nedeniyle" çekildiğini doğruladı

ABD'nin bombardıman uçaklarını İngiltere'den çekmesinin belirli bir tehdit nedeniyle mi gerçekleştirildiği sorusuna Trump, "Evet, sanırım bunu söyleyebiliriz. Oradan tesadüfen uçup ayrılmadılar. Bazı tehditler vardı" cevabını verdi. Trump, "Düşmanı saldırmaya teşvik etmek yerine onu yakalayıp yeneceğiz. Ama onları neden orada bırakalım ki? Bu yüzden yerlerini biraz değiştirdik. Çok uzağa çekmedik" dedi.

İranlılarla doğrudan görüşmeye açık olup olmadığı sorusuna Trump, "Evet, her zaman" cevabını verdi.

Suudi Arabistan'ın Yemen hükümet güçleriyle birlikte Husilere karşı ortak taarruzu hakkında ne düşündüğü sorusuna Trump, "Her şey çok iyi sonuçlanacak" şeklinde yanıt verdi.

"Evet, İran bağlantılılar"

İran'ın İngiltere'ye savaş dronları getirmiş olması ihtimaline ilişkin bir soruya Trump, "Size bunu söyleyemem. Fakat eğer böyle bir şey yaptılarsa, çok ağır bedel ödeyeceklerdir" şeklinde cevap verdi.

Trump, ABD'nin bombardıman uçaklarını İngiltere'den çekmesine neden olan tehdidin ne olduğuna ilişkin bir soruya ise, "Bir tehdit olabileceğine dair bir bilgimiz vardı. Onları neden orada bırakalım? Nisbeten yakın bir yere taşımak çok az paraya mal oluyor. Ama evet, bir tehdit vardı ve tehdit olduğunda onları başka bir yere taşırız" şeklinde yanıt verdi. Trump, "Tehdidi oluşturan kişileri de biliyoruz ve kendileri için büyük sorun oluşturdular" ifadelerini kullandı.

Abd Başkanı, tehdidin kaynağının İran bağlantılı olup olmadığı sorusuna ise, "Evet, İran bağlantılılar" cevabını verdi.

Rusya'daki veba salgınını "çok ciddi biçimde" incelediklerini açıkladı

Rusya'daki salgına ilişkin endişeleri sorulan Trump, "Evet, endişe duyuyorum. Zatürre vebası deniliyor. Zatürre eskiden kontrol altına alabildiğimiz bir hastalıktı ama bir şekilde mikroplar daha dirençli ve daha akıllı hale geldi. Bir ordu gibiler. Mikroplar eskisine göre gerçekten güçlendi. Zatürreye karşı eskiden işe yarayan tedaviler artık aynı ölçüde etkili olmuyor" dedi.

Vebanın Rusya'dan yayılma riskine karşı ne yapılacağı sorusuna Trump, "Konuyu çok ciddi biçimde inceliyoruz. Daha yeni duyduk" cevabını verdi. ABD'nin Rusya'ya yardım sağlamaya hazır olduğunu da ifade eden Trump, "Onlara yardım edeceğiz. Elimizden geldiğince yardım sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Turmp, benzin fiyatlarına ilişkin olarak ise, "Benzin fiyatları çok hızlı düşüyor. Savaş bittiğinde hızla düşecek. Savaş da çok yakında bitecek. Bu savaş, öyle ya da böyle, çok yakında bitecek. Bildiğiniz gibi, Hürmüz Boğazı'ndan rekor miktarda petrol çıkarıyoruz. Şu anda yaşadığımız sorunlardan biri, Rusya'daki rafinerilerin çok ağır biçimde vurulması. Bunun etkisi dizelde görülüyor. Normal benzinde değil, dizelde. Dolayısıyla bu bir sorun" dedi.

Bu sorun nedeniyle Avrupa'nın dizel stoklarını piyasaya sürdüğünü ifade eden Trump, "Herkes birlikte çalışıyor, petrol fiyatları düşüyor. İşin güzel tarafı ise, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacak olması" şeklinde konuştu.

Litvanya'nın ABD'ye ülkede kalıcı bir Amerikan üssü kurma davetinde bulunmasına yorumu sorulan Trump, "Onlar dostlarımız ve harika insanlar. Dolayısıyla bunu kesinlikle değerlendireceğiz" dedi.

Trump, Flydubai uçuşundaki saldırıdan İran'ın sorumlu olup olmadığı sorusuna ise, "Evet, şahsen öyle düşünüyorum" cevabını verdi.

Bu açıklamasıyla Trump, bugün aynı konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile ters düşmüş oldu. Bugün Alaska'ya uçmak üzere yola çıkmadan önce gazetecilere konuşan Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın olayda rol oynadığına dair kesin bir kanıt görmediğini söylemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı