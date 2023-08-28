Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İpekyolu Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İpekyolu Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinledi. Başkan Zorluoğlu ayrıca Değirmendere'de yapımı tamamlanan kavşak çalışmasını Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık ile birlikte yerinde inceledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İpekyolu Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinledi. Başkan Zorluoğlu ayrıca Değirmendere'de yapımı tamamlanan kavşak çalışmasını Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık ile birlikte yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık ile birlikte Değirmendere Mahallesi yeni otogar önünde yapımı tamamlanan kavşak çalışmasını yerinde incelediler. Akıllı kavşaktan sanayi sitesine araç giriş ve çıkışı isteyen esnafı dinleyen Başkan Zorluoğlu, talebin değerlendirileceğini ifade etti.

Çözüm odaklı anlayışla esnafın taleplerini dinleyen Başkan Zorluoğlu, "Yeni otogar binasının ardından bölgede oluşturulan akıllı kavşaktan sanayi sitesine giriş ve çıkış istiyorsunuz. Karayolları Bölge Müdürümüz Mehmet Aşık Bey'le birlikte sorunu çözme noktasında yerinde inceleme yaptık. Burada hepimiz biriz, ayrı gayrımız yok. Sorunları aşmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bunu yaparken de trafikte yaşanması öngörülen kazaların önüne geçmek için de çalışacağız. Şu anda elimizde iki alternatif var; birisi sanayi sitemizin ortasından giriş ve çıkış vermek, ikinci alternatif ise eskiden olduğu gibi Galericiler Sitesi'nin önünden giriş ve çıkış vermek. Bu konuda hem bizim hem de Karayolları Bölge Müdürlüğünde görevli arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaptıktan sonra sizlerle bir araya gelip konuyu yeniden masaya yatıracağız" dedi.

Sanayi sitelerinin daha uygun bir yere taşınması için çalışma başlattıklarını da dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Şu anda Büyük Sanayi, Bağkur, Fatih, Demirkırlar ve İpekyolu Sanayi sitelerinin taşınması için gerekli adımları attık. Akoluk tarafında 600 dönümlük bir alanı sanayi alanı olarak belirledik. Bununla ilgili TOKİ Başkanlığımıza gerekli yazışmaları yaptık. Geçtiğimiz aylarda ülkemizin yaşadığı deprem felaketinden dolayı bunu biraz ertelemek zorunda kaldık. Ama kısa bir süre önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki ile bu konu hakkında konuştuk. Yakın bir zamanda gerekli adımları atacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Zorluoğlu'nun ziyaretinden ve gösterdiği yakın ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren sanayi esnafı ise, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Karayolları Bölge Müdürümüz bizim için çok önemli bir konuyu gündemlerine alarak bizleri ziyaret ettiler. Ellerinden geleni yapacaklarına ve kısa zamanda beklediğimiz haberi vereceklerine inanıyoruz. Sorunumuzu çözmek için dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Karayolları Bölge Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - TRABZON