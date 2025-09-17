Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tmel atma töreninde firma yetkilisini terlettiği anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Törenine katıldı. Konuşmasında Gazze'deki gelişmelere değinen Erdoğan, törende müteahhit firmanın temsilcisiyle yaptığı samimi sohbetle de dikkat çekti.

"350 GÜNDE BİTİRECEĞİZ" DEDİ AMA...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeyi üstlenen firmanın temsilcisine dönerek, "Ne zaman biter?" diye sordu. Firma temsilcisi ise, "350 günde inşallah. 550 gün ihale süresi ama biz sizin desteğinizle 350 günde bitireceğiz" cevabını verdi. Ancak bu söz, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tüm projenin süresi olarak algılandı.

ERDOĞAN HERKESİ ŞAHİT GÖSTERDİ

Kısa süreli yanlış anlaşılmanın ardından firma temsilcisi bir açıklama yaparak projenin ilk aşamasının 550 günde, tamamının ise 2 yılda bitirileceğini belirtti. Bunun üzerine Erdoğan, "Hem ekran başındakiler hem salonda olanlar buna şahit. 2 yıl tamam mı?" diyerek tekrar teyit aldı. Firma temsilcisinin, "Tamamdır Cumhurbaşkanım, 2 yıl söz" yanıtı salonda tebessüm yarattı.

"ÇAYKARALI SÖZÜNDE DURUR"

Sözlerinin devamında firma temsilcisine "Sen Oflu muydun?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Çaykara" yanıtını alınca, "Çaykaralıdır. Çaykaralı sözünde durur, inanıyoruz. Görüyorsunuz mikser şu anda çalışıyor. Hayırlı olsun" dedi.