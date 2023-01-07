TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Uygur Türklerine yapılan zulüm karşısında Avrupa Birliği neden susuyor'

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Uygur Türkleri asla ve asla yalnız değildir. Uygur Türklerine sahip çıkmamız lazım. Uygur Türklerine yapılan bu zulmü her noktada kınamamız lazım. Avrupa Birliği kendi yakınlarına, kendi inançlarından birisine bir şey olduğu zaman kıyameti koparıyor. Ama Uygur Türklerine yapılan zulüm karşısında Avrupa Birliği neden susuyor. Bunu gerçekten çok iyi bir şekilde düşünmemiz lazım. Birleşmiş Milletler neden susuyorlar" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Maltepe etkinlik alanında Yörük Türkmen derneklerinin açılışına katıldı. Etkinliklere Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek ve Türkiye'deki Yörük Türkmen dernek üyeleri ve başkanları da katılım sağladı. Etkinlikte yörelerin halk dansları sergilenirken, yöre sanatçıları, şairler ve yazarlar kendi kültürlerinden örnekler sundu.

"Uygur Türkleri asla ve asla yalnız değildir"

Uygur Türklerine yapılan zulümlere ilişkin konuşan Mustafa Sarıgül, "Bir ülkenin gelişmesi, örfü, töresi, gelenekleri ve dünyanın her noktasındaki soydaşlarına, kardeşlerine sahip çıkmakla eşdeğerdir. Bugün Maltepe'de büyük bir enerji var. Bugün Maltepe'de bayrağımız var, toprağımız var. Belki ülkelerimiz çok uzak ama gönüllerimiz beraber. Bugün bütün Türkiye Cumhuriyetleri, Kafkaslar, Balkanlar ve bütün dünyanın kalbi Maltepe'de atıyor. Bugün burada Türk olmanın onurunu, gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. 56 İslam ülkesi, onların çoğu Türk değil. Ama aynı inancı savunduğumuz için onlar Türkiye ile onur ve gurur duyuyorlar. Türkiye'miz bugün burada ev sahipliği yaparak büyük bir mutluluğa imza atıyor. Özellikle Uygur Türkleri asla ve asla yalnız değildir. Uygur Türklerine sahip çıkmamız lazım. Uygur Türklerine yapılan bu zulmü her noktada kınamamız lazım. Avrupa Birliği kendi yakınlarına, kendi inançlarından birisine bir şey olduğu zaman kıyameti koparıyor. Ama Uygur Türklerine yapılan zulüm karşısında Avrupa Birliği neden susuyor. Bunu gerçekten çok iyi bir şekilde düşünmemiz lazım. Birleşmiş Milletler neden susuyor? Hristiyan kökenli olunca dünyayı yıkıyorsunuz ama Müslüman kökenli olunca maşallah elinizi bile kıpırdatmıyorsunuz" dedi.

"Anayasanın ilk dört maddesi asla ve asla değiştirilemez"

Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilemeyeceğini belirten Sarıgül, "Anayasanın ilk dört maddesi asla ve asla değiştirilemez. Türkiye Değişim Partisi olarak anayasamızdaki Türklük kelimesinden biz onur ve gurur duyarız. Türk olmak şerefini yaşarız. Anayasamızda yazılan ilk dört madde ve anayasamızdaki Türklük

kelimesi, atalarımızın, dedelerimizin, ecdadlarımızın bize bıraktığı gururdur. Bu Türklük kelimesini ömür boyu baş tacı yapacağız. Anayasanın ilk dört maddesi asla ve asla Türkiye Değişim Partine göre değiştirilemez. Bunu kabul etmeyiz" diye konuştu.

Sarıgül, stantları gezerek Yörük Türkmenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL