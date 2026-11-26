TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "yatırım fonları", İYİ Parti ve CHP'nin "askeri kara ve hava araçları"na ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, fon soruşturmalarındaki işleyişi eleştirdi.

Fonlarda biriken teminatların ya da hisse senetlerinin nakde dönüştürülerek yapılan ödemelerle bu olayı kapatılamayacağını söyleyen Kaya, "Sadece 19 gün cezaevinde kalarak insanların bu konudan kurtulamayacağını ortaya koymanız lazım, bunu net bir şekilde ortaya koymak durumundayız." ifadesini kullandı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, fon soruşturmaları sürecinde Meclis'te araştırma komisyonu kurulmamasını eleştirdi.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerden sorumlu olanların Meclis tarafından tespit edilmesini isteyen Kırkpınar, "Bu akşam 2 bakan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Külliye'de gazetecilerin karşısına geçecek. Basının sorusuna hazırsınız da Meclis'in sorusundan neden kaçıyorsunuz? O açıklamayı gelin, bu kürsüde yapın, bu kürsüde. Gelirken listeyi de getirin." diye konuştu.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarının faturasının bu işlemlerle ilgisi olmayan şirketlere ve yatırımcılara kesilemeyeceğini vurgulayarak, "Şirketlerin finansmana erişimi, yatırımları, üretimi, istihdamı ve itibarı zarar görüyorsa bunun da hesabı sorulmalıdır. Vatandaşın birikimi, piyasanın güveni ve şirketlerin geleceği söz konusudur. Bu nedenle, mesele kapalı kapılar ardında yürütülecek bir tasfiye meselesi değildir. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve adalet gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, 15 Eylül-30 Ekim tarihlerinde Borsa İstanbul'un kaybının yüzde 22,55, toplam borsadaki şirketlerin değer kaybının ise 6,4 trilyon lira olduğunu belirtti.

Bu rakamın 2027 bütçesinin üçte 1'ine denk geldiğini anlatan Çiftyürek, "Bu, ekonominin üzerinde açtığı bir krater. Eğer bu kraterin, bu çukurun derinleşmesini istemiyorsanız o zaman bir an evvel listeleri açıklayın, bir an evvel arkasındaki örgütü açıklayın." dedi.

Yeni Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, fon soruşturmalarında 70'inci güne gelindiğini söyleyerek, "En başından beri, bir güven ortamı sağlanması lazım. Türkiye ekonomisinin temelleri, ekonominin güveni temellerinden sarsılmıştır. Türkiye'ye güven yok olmuştur, bunu tekrardan inşa etmemiz lazım dedik. Siz ise bunu, tam tersini yaparak, fon mevzusunu küçük görerek, bir domino taşı gibi etkisinin büyüyeceğini, tsunami gibi dalgaların büyüyerek kıyıya yaklaşacağını görmezden gelerek sadece fon piyasalarının belli bir kısmında, belli fonlarda, çok küçük bir meseleymiş gibi ne yazık ki küçük gördünüz ve bugünlere geldik." şeklinde konuştu.

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, fon soruşturmalarının sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde belli bir sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan kaynaklandığını ifade etti.

Finansal sisteme ve ekonomiye yönelik sistemik bir risk olmadığını anlatan Altınsoy, "Sorunun üzerine gidilirken benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacak çalışmalar kapsamlı bir şekilde yapılmaktadır." dedi.

Suçtan elde edilen değerlerin ve kazançların izinin sürüldüğünü kaydeden Altınsoy, şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışına çıkarılan değerlerin geri getirilmesi için hukuki mekanizmalar işletilmektedir. Bu kapsamda 551 gerçek kişi ve 181 tüzel kişinin mal varlıkları hakkında el koyma ve dondurma kararı uygulanmıştır. Bugün itibarıyla soruşturmalar kapsamında 632 şüpheli bulunmakta olup bununla birlikte 91 şirkete kayyum atanarak TMSF'ye devredilmiştir. Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 85 kişiden yaklaşık 44,58 milyar lira tahsil edilmiştir. Yatırımcılarımızın nihai tasfiyeyi beklerken mağdur olmamaları için beklenen net yatırım tutarını aşmamak kaydıyla kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasına imkan sağlayan kanun teklifimiz yasalaşarak uygulamaya alınmıştır."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada Yeni Yol Partisi ve İYİ Partinin grup önerisi kabul edilmedi.

CHP'nin grup önerisinin oylamasından önce talep üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı.

Verilen aranın ardından yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, birleşimi 1 Aralık Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA