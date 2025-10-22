TBMM Genel Kurulu'nda Soma Termik Santrali ve Gazze Sorunları Ele Alındı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Soma Termik Santrali bir süredir çalışmadığı için ilçede büyük mağduriyet yaşandığını söyledi.

Santralin işletmesini alan firmanın borcu nedeniyle üretim yapılmadığını öne süren Sunat, "Bugün Soma'da sadece kazanlar değil ekonomi, enerji, umut, hayat durdu. Nakliyeciler kontak kapattı. Kamyoncular borç batağında, esnaf işsiz, maden işçisi yarım maaşa razı olmuş durumda. Soma'ya devleti geri çağırıyoruz. Santral EÜAŞ'a devredilsin." dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Adana'nın sosyal, ekonomik, eğitim ve asayiş alanındaki sorunlarına değindi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara tepki gösteren Sümer, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanarak görevlerinden uzaklaştırılmasını eleştirdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının tüm boyutlarıyla uygulandığına şahitlik edene kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Gazze'nin Gazzeliler için yeniden inşa edildiğine şahitlik edene dek, Gazzeli çocukların kendi topraklarında hür, müreffeh ve mutlu yaşadıklarına kalben ve fiilen şahit olana dek bizim Gazze'yi gündemden düşürmememiz gerekmektedir." diye konuştu.

Yıldız, "Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz, Gazze'yi güvenceye almak, Türkiye'nin garantörlük rolünü tahkim etmek için olağanüstü bir çaba sarf ederken, sadece sözüyle değil, eliyle bu soykırımı durdurmaya çalışırken, bizler de milletvekilleri olarak bu soykırımı durdurabilmek için çalışmayı sistemli bir şekilde sürdürmek mecburiyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'e karşı tüm insanlığın topyekun mücadele etmesi gerektiğini belirten Yıldız, "Gözümüz İsrail'in üstünde; Gazze'nin ve Filistinlilerin yanında olacak. İnşallah bir gün özgür Mescid-i Aksa'nın zeytin ağaçlarının altında hep birlikte şükür namazı kılacağımız günler de gelir." ifadesini kullandı.