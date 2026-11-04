TBMM Genel Kurulu'nda grup önerileri kabul edilmedi, asgari ücret tartışıldı

TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Yeni Parti ve DEM Parti'nin "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları", CHP'nin "incir ve zeytin üreticileri", İYİ Parti'nin "sermaye piyasaları" ve Yeni Yol Partisi'nin "asgari ücret" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, açlık sınırı 38 bin lirayken asgari ücretin 28 bin lira olduğunu, arada 10 bin lira fark bulunduğunu belirterek, "Bu, 3 gün toksun bir gün açsın demek." ifadesini kullandı.

Ocak ayından bu yana asgari ücretin satın alma gücünün düştüğünü dile getiren Ün, asgari ücretlinin satın alma gücünün 7 bin 726 lira erdiğini söyledi.

2027 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğünü anımsatan Ün, "Devasa bir ekonomimiz var. Önümüzdeki yıl 4 trilyon liralık faiz yükünün konuşulduğu bir bütçemiz var. Bütçenin büyüklüğüyle milletin refahı arasında koca bir uçurum var." diye konuştu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, bugün Türkiye'de çalışmanın geçinmeye yetmediğini ifade etti. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 38 bin lirayı aştığını ifade eden Akburak, asgari ücret tutarına dikkati çekti. Akburak, "Daha mutfak masrafını karşılayamayan bir aile kirasını nasıl ödeyecek, geçimini nasıl sağlayacak? Bu aile çocuğunu nasıl okula gönderecek? Buna bir çözüm bulunmadığı gibi herhangi bir umut ışığı da görünmüyor. Geçim sıkıntısı yalnızca ücretli çalışanlarımızın sorunu değil, aynı tabloyu tarlasında, bahçesinde alın teri döken çiftçimiz de yaşıyor." sözlerini sarf etti.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, taşra da ev kiralarının 15 bin liradan başladığını söyleyerek, asgari ücret alan bir kişinin çocuklarını bu şartlarda okula nasıl göndereceğini sordu.

Asgari ücrete ara zam yapılmadığını ifade eden Kara, "Asgari ücrete mutlaka ara zam yapmalısınız. Yapısal sorunlara yapısal çözümler bulmalısınız, sadece zam yapmak da yetmez. Yapısal sorunları çözmediğiniz müddetçe satın alma gücü yükselmez." şeklinde konuştu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, asgari ücret ve açlık sınırı tutarlarını hatırlatarak, dar gelirlinin geçinemediğini, borçlandıkça borçlandığını belirtti. Saki,"Dar gelirli bir borcunu diğer borçla kapatmaya çalışıyor. Artık bu sarmal içerisinde intiharlar had safhaya varmış vaziyette, siz 'sabredin' diyorsunuz." diye konuştu.

Asgari ücretli çalışan oranının Avrupa ülkelerinde toplam çalışanların yüzde 2'si ila yüzde 10'u arasında değiştiğini belirten Saki, "Türkiye'de bu oran yüzde 50'ye çıkıyor. Yani çalışanların yüzde 50'si asgari ücret ve onun altında çalışıyor." dedi.

Yeni Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, 2026 yılı için belirlenen asgari ücret tutarını eleştirerek, "Asgari ücretli bir aile maalesef bu ülkede bir ayağı çukurda yaşıyor." görüşünü dile getirdi.

Asgari ücretin alım gücünün düştüğünü belirten Halıcı, ocak ayında yapılan zam tutarının yaz gelmeden markette, pazarda ve kirada eridiğini söyledi.

Halıcı, aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerine işaret ederek, "Sene sonunda asgari ücret belirlenirken önce bu Meclisin önüne gelmeli. Milyonlarca çalışanın sofrası kapalı kapılar ardındaki pazarlıklara terk edilmemeli. Asgari ücret bu ülkede artık insanca yaşamın adı olmalı." sözlerini sarf etti.

AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, Türkiye ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan birinin hayat pahalılığı olduğunun farkında olduklarını belirtti. Enflasyonun vatandaşın günlük yaşamına, mutfak harcamalarına ve satın alma gücüne etkisini görmezden gelmediklerini ifade eden Oğuz, ekonomik sorunları yalnızca dile getirmenin yeterli olmadığına, asıl meselenin sorunlara kalıcı, sürdürülebilir çözümler üretmek olduğuna işaret etti. Oğuz, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Bunun yolu, üretimi artırmaktan, istihdamı korumaktan, yatırımları desteklemekten ve enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürmekten geçmektedir. Bu çerçevede asgari ücret, çalışanlarımızın gelirleri ve emeklilerimizin yaşam koşulları konusunda atılan adımları da ortaya koymak isterim. 2026 yılı için net asgari ücret 28 bin 75 lira olarak belirlenmişti. 2002 yılından bu yana asgari ücrette reel olarak yüzde 207 artış sağlanmıştır. Ayrıca 2026 yılında asgari ücret desteğini 1270 liraya çıkararak yaklaşık 1,5 milyon iş yerine toplamda 48,4 milyar lira destek sağladık. 2027 yılı asgari ücretini belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu kamu, işçi ve işveren temsilcilerin katılımıyla aralık ayında çalışmalarına başlayacaktır. Bu süreçte çalışanlarımızın geçim şartları, ekonomik göstergeler, istihdamın devamlılığı ve işletmelerimizin sürdürülebilirliği birlikte değerlendirilecektir."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da daha sonra TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacağını söyledi. Komisyonun yerini almaması üzerine, gündemin ikinci sırasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA