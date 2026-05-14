AK Parti'den Ben-Gvir'in Aksa baskınına sert tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek İsrail bayrağı açmasına ilişkin, "Müslümanların kutsalı, Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsünü hiçe sayarak yapılan bu menfur saldırı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, geçmiş yıllarda TBMM'nin gündeminin uzlaşı ile belirlendiğini, 28. Dönem'de bu durumun uygulanmadığını ve AK Parti'nin kanunlar ile gündemleri kendileriyle müzakere etmeden belirlediğini ileri sürdü.

Bugün görüşülmesi beklenen vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştiren Kaya, teklife ilişkin eleştirilerinin dinlenmediğini ve "dayatmayla kanun teklifinin yasalaştırılmaya çalışıldığını" ifade etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye'nin gıda krizi yaşadığını ileri sürdü. TÜİK verilerine göre, 2025'te süt üretiminin yüzde 5 azaldığını aktaran Çömez, et üretiminin de yüzde 10,5 azaldığını söyledi.

Enflasyon hedeflerinin tutturulamadığını söyleyen Çömez, "Kendinize gelin, tefeciyi, aracıları beslemektense üreticiyi destekleyin. Gerçek bir ekonomi modeline dönün aksi takdirde millet çok daha ağır bedeller ödeyecek." diye konuştu.

"Çiftçilere verilen güçlü destekler hız kesmeden devam edecek"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Dünya Eczacılar Günü'nü ve Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı. MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın daima çiftçilerin yanında olduğunu anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Biz amasız, fakatsız, daima çiftçimizin, o vefakar köylümüzün yanındayız. Tarım bizim vizyonumuzda alt alta yazılmış rakamlardan ibaret bir ekonomi başlığı değildir. Tarım doğrudan doğruya Türkiye'nin gücüdür, milletimizin istikbalidir ve en önemlisi milli bekamızın sarsılmaz, yıkılmaz bir kalesidir. 'Lider Ülke Türkiye' ülküsüne giden o kutlu yol, tarladaki bereketten, çiftçimizin yüzündeki tebessümden geçmektedir. Etrafımızdaki ateş çemberine, küresel krizlere, dünyayı sarsan ekonomik dalgalanmalara ve gıda tedarik sorunlarının yaşandığı bu zorlu çağa rağmen Türk çiftçisi devletinin kudretiyle üretmeye devam etmektedir. Ancak bizler ulaşılan hedefleri hiçbir zaman yeterli görmeyen, daima daha iyisini, daha güzelini milletine layık gören bir iradenin temsilcileriyiz. Masa başında değil, sahadayız."

Çiftçilerin gücüne güç katmak, üretimlerine vurulan küresel prangaları kırıp atmak istediklerini vurgulayan Kılıç, "Bu doğrultuda açıkça belirtiyorum ki çiftçimize bugüne kadar verilen güçlü destekler kesinlikle hız kesmeyecek, artarak devam edecektir. Bilhassa üreticimizin belini büken, gübre ve mazot gibi temel üretim girdilerinde çiftçimizin elini daha da rahatlatacak adımları atmak mecburiyetindeyiz. Üreticimizin maliyet yükünü hafifletecek yeni müjdelerin, sahaya uygun yeni destekleme modellerinin ivedilikle hayata geçirilmesi en temel önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

"Sağlık politikaları masa başında belirlenmemeli"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Türkiye'de sağlığın tamamen piyasaya terk edildiğini, sağlıkçıların tükenmişlik sendromu, düşük ücret ve şiddetle baş başa bırakıldığını iddia etti.

Hemşire başına düşen hasta sayısının azaltılması, hemşire alımlarının artırılması gerektiğini söyleyen Koçyiğit, "Nöbet sömürüsüne son verilmesi gerekiyor. Sağlıkta şiddete gerçekten önleyici ve caydırıcı bir önlem almak gerekiyor ve sağlık politikalarının masa başında değil, sağlık emekçileriyle, bu alandaki sendikalarla, meslek örgütleriyle birlikte belirlemek gerektiğini de ifade etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Genç eczacılar için güvenceli bir istihdam modeline geçilmesi gerektiğini kaydeden Koçyiğit, ilaca erişimin de güvence altına alınmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tarım politikalarını eleştiren Günaydın, "Buğdayı Rusya'dan, Ukrayna'dan, Kanada'dan alıyorsun. Pamuğu Brezilya'dan, Yunanistan'dan, Amerika'dan, Azerbaycan'dan alıyorsun. Pirinci Hindistan'dan, Arjantin'den, Çin'den, mısırı Ukrayna'dan, Rusya'dan, mercimeği Kanada'dan, Kazakistan'dan, nohudu Meksika'dan, Rusya'dan, Kanada'dan, kuru fasulyeyi Polonya'dan, Hindistan'dan, soyayı Amerika'dan Arjantin'den alıyorsun. Türkiye'nin yılda 3,5 milyon ton soya ihtiyacı var. Üretebildiğimiz soya 200 bin ton bile değil, yüzde 5'ini, 6'sını üretemiyorsunuz. Dışarıdan soya almasan hayvanına bakamayacak durumdasın." dedi.

Türkiye'de 30 milyon insanın açlık sınırının altında yaşadığını savunan Günaydın, "Köyler boşalmış, üretici, çiftçi yaş ortalaması 58'i vurmuş ve biz üretemiyoruz, dışarıdan ithal etmek zorunda kalıyoruz." şeklinde konuştu.

"Uluslararası toplum sadece kınama mesajlarıyla yetinmemeli"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, bugünün Hava Şehitlerini Anma Günü olduğunu belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Aile kurumuna sahip çıkmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, "Modern dünyanın dayattığı bireysel yalnızlığa, dijital mecraların sunduğu sahte aidiyetlere, aile bağlarımızı kemiren küresel tehditlere karşı Türkiye'nin gücü ailesidir." diye konuştu.

Kalesi aile olan bir milletin sırtının yere gelmeyeceğini kaydeden Yenişehirlioğlu, "Bizim davamız, huzuru evinde bulan, neşeyi evladında gören, gücünü birliğinden alan büyük Türkiye ailesini ebedi kılmaktır. Milli Aile Haftası'nın kenetlenmeye vesile olmasını diliyorum." dedi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif baskınını kınayan Yenişehirlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Müslümanların kutsalı, Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsünü hiçe sayarak yapılan bu menfur saldırı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bölgedeki gerilimi tırmandıran bu sorumsuz eylemler, barış ve istikrar umutlarını derinden sarsmaktadır. Uluslararası toplum sadece kınama mesajlarıyla yetinmemeli, bu sistematik zulme karşı caydırıcı bir irade ortaya koymalıdır. Filistin halkının meşru hakları korumak ve işgal altındaki Kudüs'ün manevi kimliğine yönelik saldırıları durdurmak için derhal somut adımlar atılmalıdır."

15 Mayıs 1948'de insanlık tarihinin en büyük yaralarından biri olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) açıldığını ifade eden Yenişehirlioğlu, Filistinlilere yönelik o gün başlayan sürgünün bugün de modern dünyanın gözleri önünde devam ettiğine işaret etti.