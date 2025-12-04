AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "İnsanlığın kenetlenmesi ve uluslararası mekanizmalarla birlikte ortak bir tavırla İsrail'in bu vahşetinin durdurulması elzemdir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü kutladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) olağanüstü kurultayında, oyların yüzde 52,6'sını alan Sıla Usar İncirli'nin partinin yeni genel başkanı seçildiğini aktaran Özdağ, İncirli'yi tebrik etti.

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştiren Özdağ, "Dağ fare doğurmuştur. İnce eleyip sık dokuyarak bir düzenleme yapılabilir." dedi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ileri süren Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'deki "enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz" sözünü anımsatarak, enflasyonun oranının düşmemesini eleştirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, bazı kamu personeline sağlanan 30 bin liralık seyyanen zammın büyük bir infial yarattığını ileri sürdü.

Bu durumun memur maaşları arasında makası açtığını söyleyen Kavuncu, "Mühendisler var, onlar da kendilerini uzman olarak görüyorlar. Bu konu tartışmaya çok açık." ifadesini kullandı.

Kasım ayı enflasyonun 0,8 olduğunu anımsatan Kavuncu, vatandaşların bu verileri gerçekçi bulmadığını savundu.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılsa bile açlık sınırının altında kalacağını söyleyen Kavuncu, "Asgari ücrete, yüzde 20 zam yaparsanız eğer, asgari ücretli yıl sonunu açlık sınırının yüzde 20 altında bitirecek." diye konuştu.

"Gerçek demokrasiye geçiş günüdür"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü kutladı.

Soma'da, Ermenek'te, Amasra'da, maden şehitleri verilen her acı olayda yüreklerinin yandığını belirten Kılıç, "Gidenleri geri getiremeyiz belki ama onların emanetlerine sahip çıkmak, çalışanlarımızın can güvenliğini maliyet değil mecburiyet görmek boynumuzun borcudur. Vatanın bağrından bereket çıkaran tüm madenci kardeşlerimin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutluyor, kazasız belasız, bereketli ömürler diliyorum. Işığınız hiç sönmesin." diye konuştu.

Kılıç, yarın Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün aynı zamanda gerçek demokrasiye geçiş günüdür bize göre çünkü toplumun yarısının kendisini yönetenleri seçme hakkının olmadığı, yönetimde söz hakkının bulunmadığı yerde demokrasiden bahsetmek mümkün değildir. Bu asla bir lütuf değildi ve lütuf olarak hiçbir zaman da görülmemeli. Bu, cepheye mermi taşıyan, yoklukta AŞ kaynatan, erinin yanında dağ gibi duran Türk kadınına tarihin gecikmiş bir teşekkürüydü."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, cezaevlerinde hasta olmalarına rağmen bazı tutuklu ve hükümlülerin tahliye edilmediğini savundu.

Türkiye'de 1600'den fazla hasta tutuklu ve hükümlü olduğunu anlatan Temelli, "Komisyonda 11. Yargı Paketi var, bu yargı paketinin gündeminde bu konu yine yok, maalesef yok. 'Bu hasta mahpuslar 30 yılı aşkın süredir cezaevinde kalmalarına rağmen neden hala cezaevindeler?' sorusunun yanıtı da idari gözlem kurullarının uygulamalarında saklı. Bu kurullar adeta bir gölge mahkeme. Bu gölge mahkemeler düşman hukukuyla hareket ediyor." şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, maden işçilerinin para hırsı uğruna sömürüldüğünü ileri sürdü.

Maden işçilerinin çalışma koşullarında iş sağlığı ve güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Başarır, "Hayatla ölüm arasında çalışan madencilerimiz maalesef ki bugün büyük sıkıntılar yaşıyor. Bizler iş güvenliğini sağlayıp, iş kazalarını önlemeliyiz çünkü bu insanlar çok zor şartlarda çalışıyor, gün yüzü görmüyor, hayatları tehlikede. İş kazası riskini en aza indirmekle mükellefiz." yorumunu yaptı.

Yargı kararlarının uygulanabilir hale getirilmemesinin vicdanları yaraladığını söyleyen Başarır, "Bunun çözümünü burada bulmazsak Türkiye bir felakete gidecek. Haksız hukuksuz, keyfi tutuklamalara karşı hep beraber yasama organı bir düzenleme getirelim." dedi.

"Siyasete kadınların ve gençlerin eli değdikçe siyasetin güzelleştiğine inanıyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 2 yılı aşkın süredir insanlığın vicdanını sarsan soykırımın ardından ateşkes ilan edilmesine rağmen Filistin'de halen İsrail'in işgalci ve barbarca tutumunun devam ettiğini üzüntüyle gördüklerini aktardı.

7 Ekim 2023'ten bu yana 70 bin 177 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ayrıca 171 bin masum insanın da yaralandığını söyleyen Gül, Türkiye'nin diplomatik çabalarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda Filistin'in haklı davasının yanında olduğunu anımsattı.

Ateşkes sağlanmış olsa da İsrail'in bunu dikkate almayan tutumunun devam ettiğini belirten Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ateşkesin ilanından itibaren 360 Filistinli kardeşimiz daha şehit edildi, 922 kişi yaralandı. Maalesef bu şiddeti kendisine akıl ve kılavuz edinmiş İsrail'in bu aymaz tutumu bütün dünyanın ve insanlığın gözünün önünde devam etmekte. Sadece Gazze değil, Lübnan köylerinden Suriye'nin içlerine kadar her yeri ateş çemberine çeviren, Orta Doğu'da barışı dinamitleyen ve birliği, huzuru ortadan kaldırmaya yönelik bu tür pervasızlığın devam ettiğini hepimiz görmekteyiz. İnanıyoruz ki, tüm bu baskının, tüm bu zulmün sona ermesi için insanlığın kenetlenmesi ve uluslararası mekanizmalarla birlikte ortak bir tavırla İsrail'in bu vahşetinin durdurulması elzemdir."

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yarın yıl dönümü olduğunu belirten Gül, "Özellikle kadınların siyasete katılımı oldukça kıymetli. Siyasete kadınların ve gençlerin eli değdikçe siyasetin güzelleştiğine, siyasetin kalitesinin, çıtasının çok arttığına inanıyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın gerek milletvekili gerek belediye meclisi gerek belediye başkanlığı olsun tüm bu organlara kadınların ve gençlerin aktif katılımı noktasında çok önemli destekleri olmuştur ve bu konuda somut adımlarımız olmuştur." dedi.