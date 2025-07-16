TBMM'de Terörsüz Türkiye Vurgusu: Siyasi Partiler Ortak Geleceğe Çağrıda Bulundu

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeye giden sürecin kilidini açacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın inşası daha da hızlanacak, çok kutuplu dünyada Türkiye'miz yeni bir kutup başı olarak inşallah hak ettiği yeri mutlaka alacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, terörsüz bir Türkiye'den büyük mutluluk duyacaklarını belirterek, "Elbette terörsüz bir Türkiye'den yanayız ama enflasyon ve faizin kalıcı olduğu bir Türkiye gerçeğine de asla taraftar olmadığımızı ifade ediyoruz. Elbette terörsüz bir Türkiye'den yanayız ama demokrasisiz bir Türkiye'ye de asla tahammül etmeyeceğimizi buradan bir kez daha ifade ediyoruz." şeklinde konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, 15 Temmuz hain darbe girişimine değinerek, FETÖ'nün siyasi ayağının tespit edilmesi için Meclis araştırma önergesi verdiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. Kavuncu, konuya ilişkin araştırma komisyonunun raporunun paylaşılmadığını da öne sürdü.

"Kazanan, siyasi hesaplar, ideolojik takıntılar değil ortak geleceğimiz olacak"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, FETÖ'yle mücadelenin devletin tüm kurumlarıyla kararlılıkla devam ettiğini ve bu sinsi yapılanmaya karşı teyakkuzlarının daim olacağını, son kripto FETÖ'cü deşifre edilene kadar mücadelenin süreceğini belirtti.

Akçay, "Terörsüz Türkiye" sürecinin partiler üstü bir anlayışla, milli birlik ve beraberlik ruhuyla sahiplenilmesi gerektiğini ifade ederek, "Zira kazanan, siyasi hesaplar değil kardeşliğimizdir. Kazanan, siyasi hesaplar, ideolojik takıntılar değil ortak geleceğimiz olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 'Terörsüz Türkiye' hedefine bağlılığımızı, birlik ve beraberliğe olan inancımızı her zaman koruduk ve korumaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin Meclis'te komisyon kurulacağını belirterek, "Gelin, pozitif bir yaklaşımla bu komisyona destek verelim. Toplumun beklentisi bu yöndedir, toplumun beklentisi barıştan yanadır. Bugün yüzde 70'i aşan bir destek vardır toplumda." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve TBMM'nin 15 Temmuz hain darbe girişimiyle olması gerektiği gibi yüzleşmediğini ve bu olayı gerektiği gibi araştırmadığını öne sürdü.

Emir, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki gösterdi.

"Bu ülkenin lehine olan bir getiriyi görmezden gelmek doğru değildir"

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye'nin yarım asırlık terör boyunduruğundan kurtuldukça her alanda şahlanışa geçeceğini belirterek, ekonomi, savunma, kalkınma, güvenlik, iç ve dış politikada yepyeni bir dönem başlayacağını söyledi.

Akbaşoğlu, "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeye giden sürecin kilidini açacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın inşası daha da hızlanacak, çok kutuplu dünyada Türkiye'miz yeni bir kutup başı olarak inşallah hak ettiği yeri mutlaka alacaktır. Bundan asla ve kata şüphe duymuyoruz çünkü milletimize, ezeli ve ebedi kardeşliğimize, demokrasimizin sorun çözme kapasitesine sonuna kadar güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Bütün Avrupa ülkelerinde zeytinliklerin nasıl taşındığı ve rehabilite edildiğinin örnekleri bulunduğuna işaret eden Akbaşoğlu, "Burada 9 milyar dolara varan yerli ve milli kaynakla elde edeceğimiz on yıllık bir getiriyi, bu ülkenin lehine olan bir getiriyi görmezden gelmek doğru değildir. Zeytinliklerin taşınmasının mümkün olduğunu bilim adamları ortaya koyuyor ve bunun birçok örneği de hem Türkiye'de hem dünyada ortaya konmuş vaziyette." diye konuştu.

Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki göstererek, Çömez'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Çömez ise iddialarının doğru olduğunu savunarak, konuya ilişkin araştırma önergesi vereceklerini söyledi.

Genel Kurulda, AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.