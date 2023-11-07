TBMM'de Kentsel Dönüşüm Yasa Teklifi Görüşmeleri Başladı

TBMM Genel Kurulu'nda, Kentsel Dönüşüme Yönelik Düzenlemeler İçeren Yasa Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da söz alan grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. SP Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Saadet ve Gelecek grupları olarak Gazze'deki insani soykırımı yerinde incelemek üzere 4 milletvekilini görevlendirdiklerini belirterek, "Yaklaşık 1 hafta Mısır'da temaslarda bulundular. Gazze sınırına kadar gittiler, diplomatik temaslarda bulundular, oradaki insan hakları örgütleri ve yardım kuruluşlarıyla bir dizi temaslarda bulundular" dedi. Kaya, muhalefet partisi olarak da iktidarın atması gereken adımlarla ilgili taleplerini ortaya koyacaklarını, iktidarın bunu yapıp yapmadığı hususunda da denetim görevlerini yerine getireceklerini ifade etti.

İYİ PARTİLİ USTA: KYK YURTLARI DENETLENMELİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarındaki asansör kazalarına değinerek, "Aydın, Ordu ve Trabzon'dan sonra Rize Ayder KYK Kız Öğrenci Yurdunda bir öğrencinin içinde bulunduğu asansör öğrenci indikten hemen sonra düşmüştür. Şok geçiren öğrenci hastaneye kaldırılmıştır. Evladımızın sağlık durumunun yerinde olması bizim için sevindiricidir fakat son zamanlarda peş peşe gelen ve Aydın'da Zeren Ertaş'ın hayatını kaybettiği asansör kazaları artık yurt genelinde tedirginlik yaratmaktadır" dedi. Usta, Türkiye'nin dört bir yanındaki KYK yurtlarının adeta seferberlik ilan edilmişçesine ivedilikle denetlenmesi çağrısında bulundu.

MHP'Lİ AKÇAY: ORTADOĞU HER İHTİMALE AÇIK

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde katliam yapmaya devam ettiğini ifade ederek, "Bu gidişat durmazsa, bu soykırım sonlanmazsa Ortadoğu her ihtimale açık hale getirilmektedir. Süregelen çatışmalar dinler ve medeniyetler arasında bir cepheleşmeye ve silahlı mücadeleye dönüşmemelidir. Birleşmiş Milletler etkisizdir, İslam İşbirliği Teşkilatından umut yoktur. Türkiye Cumhuriyeti, öncelikle ateşkesi sağlamak, barış ve çözüm iklimini yeşertmek, garantörlük mekanizmasını kurmak adına her türlü katkı ve mücadeleye hazır ve kararlıdır" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'Lİ BAŞARIR: UTANÇ VERİCİ BİR DURUMDUR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, tutuklu milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mütalaasını değerlendirerek, "Üzülerek söylüyorum ki bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 5 sayfalık bir mütalaa verdi, Can Atalay'ın yasama dokunulmazlığından neden faydalanmamasının gerekçelerini anlattı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı saatlerce 5 sayfalık mütalaa yazacağına Anayasa'nın 153'üncü maddesine 5 saniye baksa eminim bu mütalaayı yazmazdı. Gerçekten üzüntü verici bir durum var; Anayasa Mahkemesinin, Anayasa'nın açık, amir hükümlerine rağmen direnen bir yerel mahkeme, direnen bir Yargıtay var. Gerçekten yargı bir vesayet kurumu olarak Meclisin üzerinde mi, halk iradesinin üzerinde mi, Anayasa'nın üzerinde mi? Bu, utanç verici bir durumdur" dedi.

AK PARTİ'Lİ YENİŞEHİRLİOĞLU: MİLLETİMİZE HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, AK Parti'nin iktidara gelişinin 21'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Millete hizmet yolculuğumuzda 100 yıllık Cumhuriyetimizin yüz akı olmak için var gücümüzle çalıştık ve mücadele ettik. AK Parti döneminde ekonomide, siyasette, sosyal alanda, dış politikada, güvenlik alanında, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda çok büyük reformlara imza atıldı ve elde ettiğimiz kazanımlarla Türkiye dünyada vazgeçilmez, önemli ve küresel bir aktör olarak yerini aldı. Milletin iradesini iktidara taşıyan, her türlü vesayet odağına karşı demokrasiden yana taraf olan, ülkemizin 'çözülmez' denilen devasa sorunlarını birer birer çözen AK Parti, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla dirayetli bir lider, donanımlı bir kadro ve milletimizin ferasetli iradesiyle durmadan, duraksamadan milletimize hizmet etmeye devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurul'da Kentsel Dönüşüme Yönelik Düzenlemeler İçeren Yasa Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.