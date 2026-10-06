TBMM'de fon soruşturması tartışıldı, Özlem Zengin hesap verilmesini istedi

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, fon soruşturmasıyla ilgili, "AK Parti Grubu adına Grup Başkanvekili olarak şunu ifade etmek istiyorum, bu konuda kim yanlış yaptıysa, kim hukuku ihlal ettiyse, kim vatandaşlarımızın parasını istismar ettiyse, gasbettiyse siyasi görüşüne, sosyal çevresine, makamına, kimin yakını olduğuna bakılmaksızın hukuk önünde muhakkak hesap verilmelidir." dedi.

Siyasi partilerin grup başkan ve başkanvekilleri, TBMM Genel Kurulunda yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, İstanbul'da bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden öğrenci için başsağlığı diledi.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen bazı işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmaya dair değerlendirmelerde bulunan Ekmen, bunun üzerinden hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Ekmen, yaşananlara dair "ilgili kurum ve kurulların görevini yapmadığı" değerlendirmesinde bulunarak, "Sistem hep birlikte çökmüştür. Böyle bir tabloda biz buna arizi ve tekil bir olay olarak yaklaşamayız. Bu sistemik çürüme ve yıkılmanın altında küçük yatırımcı, milletimiz kalmıştır. İnşallah bunları enine boyuna tartışacağız." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, yeni yasama yılının hayırlara vesile olmasını diledi, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen bazı işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmaya değinen Poyraz, partisinin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun daha önce bu konuda uyarılarda bulunduğunu hatırlattı. Poyraz, "Bu işten ülkemin, ekonomimin, vatandaşımın, yatırımcımın, hazinemin, devletin tüm organlarının yerle yeksan olduğu bir alanda muhalefet olarak bizim tepineceğimiz bir durum yoktur. Biz bundan hicap duyarız. Dolayısıyla biz bunu tekrar ayağa kaldırmaya uğraşıyoruz." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyerek, Meclis'in çalışmalarına ara verdiği dönemde hayat pahalılığı, okullardaki şiddet olayları, kadınların güvenlik endişesi ve emeklilerin geçim sıkıntısının devam ettiğini anlattı.

Hükümetin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerde bulunan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet vatandaşın yalnız iyi gününde değil, en zor gününde de yanında olmak zorunda. Yıllarca çalışmış, üretmiş, prim ödemiş insanların emeklilikte insanca yaşayabilmesi bir lütuf değil, hak. Emeklinin torununa bir hediye alması, sağlıklı beslenebilmesi, kirasını, elektriğini, doğal gazını ödeyebilmesi lüks değil. Emekliler hakkını, işçi alın terinin karşılığını, çiftçi ürününün değerini, genç ise kendi ülkesinde geleceğini kurmak istiyor."

"Önceliğimiz Terörsüz Türkiye"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, yeni yasama yılının hayırlı olmasını diledi.

Terörsüz Türkiye hedefine yönelik değerlendirmelerde bulunan Akçay, "Bu yasama yılında da önceliğimiz Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda milli dayanışmamızı, demokrasimizi ve kardeşlik hukukumuzu tahkim etmektir." ifadelerini kullandı.

Fon soruşturmasına da değinen Akçay, milletin hakkı, malı ve hukukunun sahipsiz olmadığını belirtti.

Akçay, bu süreçte finansal istikrarın korunması ve hukuksuzluğa tevessül edenlerin hukuk önünde hesap vermesi olmak üzere iki temel önceliğin bulunduğunu aktararak, "Türkiye bu iddialar üzerinden güven erozyonuna ve çürüme tartışmalarına asla sürüklenmemelidir. Her iddia arınma, aklanma ve denetim mekanizmalarını güçlendirme fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Biz kimsenin siyasi kimliği nedeniyle korunmasını da peşinen suçlu ilan edilmesini de doğru bulmayız." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İstanbul'da bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden öğrenciye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Kendisinin de bir öğrenci velisi olduğunu söyleyen Koçyiğit, "Çocuklarımızı okula niye yüreğimiz ağzımızda gönderiyoruz? Böyle bir ülke, böyle bir toplum, böyle bir eğitim sistemi olabilir mi? Kim buna çözüm bulacak? Meclis'te bir tane ortak önergeyle komisyon kurduk, komisyon öneriler sundu. Ne yaptı iktidar, hangi önlemi aldı? Bu çocukların gerçekten sorunlarını tespit edecek nasıl bir önlem aldı?" sorularını yöneltti.

Koçyiğit, ayrıca fon soruşturmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, Meclis'in millet adına sürece el koyması gerektiğini dile getirdi.

"Daha fazla çocuğumuzu kaybetmek istemiyoruz"

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Fon soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emir, iktidarı eleştirerek, şunları söyledi:

"Asrın vurgununun üzerinden 20 gün geçmiş, bizim bulup söyleyebildiklerimiz dışında herhangi birini daha söylememişler, o fonlardan 800 milyar lirayı çalıp götürenler hakkında sıralı listeden daha 1 kişiyi bile açıklamamışlar. 'Nereye kadar gidecekse üstüne gideceğiz' demişler ama hiç kimsenin üstüne gitmemişler. Bundan sonra Meclis bu meselenin sahibi olmalıdır ve sonuna kadar gitmelidir."

Başakşehir'de bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda bir öğrencinin hayatını kaybettiğini anımsatan Emir, "Burada bir ihmal, arızi bir durum yok, burada sistematik bir görevini yapmama, vurdumduymazlık, savsaklık var. Daha fazla çocuğumuzu kaybetmek istemiyoruz." diye konuştu.

"Hukuk önünde muhakkak hesap verilmelidir"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yeni yasama yılının siyasi partiler, Meclis ve ülke için hayırlı ve verimli olmasını diledi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan operasyonda kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin konuşan Zengin, bir kadının kendi evinde, onun izni alınmadan görüntüsünün çekilmesinin suç teşkil ettiğini söyledi.

Zengin, bunu takip etmenin vazifeleri olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu konuyla ilgili olarak biraz evvel Adalet Bakanlığıyla yaptığım görüşmede şunu öğrendim, sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Birincisi, İçişleri Bakanlığı bu görüntüleri çeken kolluk güçleriyle alakalı soruşturma başlattı. Bu soruşturma neticesinde görüntüyü çeken ve paylaşanlar muhakkak bir yaptırımla karşı karşıya kalacaktır. Ayrıca, Adalet Bakanlığımız da bu olaydan hemen sonra bir genelge yayımlayarak ailenin, kadının bu anlamda, bu soruşturma süreçlerinde, kolluğun müdahil olduğu süreçlerde nasıl bir aşamayla bu süreçleri götüreceğine dair yeni de bir genelge yayımladı."

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen bazı işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmaya değinen Zengin, konuyu, "fon meselesi olarak" tanımladığını ifade etti.

Zengin, fon soruşturmasının son zamanlarda Türkiye'deki en önemli meselelerden biri olduğunu dile getirerek, "AK Parti Grubu adına Grup Başkanvekili olarak şunu ifade etmek istiyorum, bu konuda kim yanlış yaptıysa, kim hukuku ihlal ettiyse, kim vatandaşlarımızın parasını istismar ettiyse, gasbettiyse siyasi görüşüne, sosyal çevresine, makamına, kimin yakını olduğuna bakılmaksızın hukuk önünde muhakkak hesap verilmelidir." dedi.

Öte yandan TBMM Başkanvekili Celal Adan, Genel Kurul'u ziyaret eden Ürdün Senatosu Ürdün-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Yasin El Husban ve beraberindeki heyeti "Hoş geldiniz." diyerek selamladı.

Genel Kurulda, grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından gündeme geçildi. Meclis Başkanvekili Adan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'ın Polonya'daki 13. Varşova Güvenlik Forumu'na resmi bir ziyaret gerçekleştirmesine ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresinin oylaması sırasında karar yeter sayısı bulunamaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA