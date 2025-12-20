TBMM'de 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Genel Kurulda milletvekilleri, kesin hesap kanunu teklifinin 7. maddesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, yeraltı kaynakları, coğrafi özellikler, tarihi geçmiş ve genç nüfus bakımından dünyanın en muhteşem özelliklerine sahip bir ülkede her gün işsizliğin, geçim sıkıntısının ve faturaların konuşulmasının "büyük bir sorunun varlığını gösterdiğini" belirtti.

Gençlerin geçim sıkıntısı çektiğini öne süren Doğan, "Gençlere dediniz ki okuyun, onlar da okudular. Her köye üniversite yapmakla övünüyorsunuz ama o üniversitelerde görev yapan akademisyenler de okuyan öğrenciler de biliyorlar ki üniversite okuyan gençlerin yüzde 80'i iş bulamayacak." dedi.

Doğan, AK Parti'nin vaatleri ile yaptıkları arasında "terslik bulunduğunu" iddia etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in bir "soy evlatları" bir de "can evlatları" olduğunu, can evlatlarının kim olduklarının da lafla değil tavırla belli olduğunu dile getirdi.

Bir futbol karşılaşmasında eski milletvekili Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahürat yapılmasına değinen Taşcı, şöyle konuştu:

"Bu ne menem bir barış sancısı ki tribünlerde bir kişiye küfrü en ağır yaptırımlara müstahak, affedilemez sayıyor ama binlerce insanın katledilmesini, binlerce cinayeti, tecavüzü, af dilemeyi bile gerektirmeyecek, pişmanlık, ceza gerektirmeyecek bir hak sayıyor. Küfrü kınıyor, katliamı alkışlıyor. Küfürbaza kin kusuyor ama katillere anayasal garanti altında imtiyaz istiyor burada."

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı her meselede lazım olan ilk şeyin "birlik şuuru" olduğunu belirterek, "Fikirlerimiz elbette farklı olabilir, yollarımız ayrılabilir. Ancak milletin çıkarları, devletimizin bekası söz konusu olduğunda tek yürek olmak zorundayız." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çizdiği istikametin, milletin birlik ve beraberliği, devletin bekası ve geleceğin teminatı olduğunu dile getiren Küçük, "Çıkılan bu yolda dün olduğu gibi bugün de yarın da her koşulda, amasız, lakinsiz, fakatsız bir şekilde liderimizin arkasında durmaya devam edeceğimizi aziz milletimizin huzurunda bir kez daha ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Küçük, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, "Türk milletçilerinin, ülkücülerin bir tek partisi vardır, o da MHP'dir" sözünü hatırlatarak, "Dün Başbuğumuzun arkasında nasıl ölümüne durduysak bugün liderimizin arkasında da aynı şekilde duracağız." sözlerini sarf etti.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Türkiye'nin basın özgürlüğünde dünya sıralamalarında alt sıralara demir attığını iddia etti.

TÜİK istatistiklerine göre Hakkari'nin intihar hızının en yüksek olduğu iller arasında üst sıralarda yer aldığını dile getiren Düşünmez, "İntiharları yalnızca bireysel psikolojiyle açıklamak, sorunu örtmek anlamına gelir. Biliyoruz ki gençler durup dururken hayattan vazgeçmez, yaşama umudunu kaybetmez. Bu ölümler işsizlikle, yoksullukla, geleceksizlikle, sosyal yalnızlıkla ve kamusal ilgisizlikle doğrudan bağlantılıdır." ifadelerini kullandı.

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, kesin hesapların devletin kasasına ne kadar para girdiğini, bunun ne kadarının harcandığını gösterdiğini belirtti.

İktidarın 2024 ekonomi tahminlerinde "başarısız kalındığını" savunan Taşkent, "Bütçe gerçekleşmelerine baktığımızda tablo nettir, 2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri, yaklaşık 10,8 trilyon liraya ulaşırken, bütçe gelirleri 8,7 trilyon lirada kalmıştır. Aradaki fark, yani 2 trilyon lirayı aşan bütçe açığı, bu iktidarın 'mali disiplin' söyleminin içinin ne kadar boş olduğunu göstermektedir." dedi.

Taşkent, 2024'te alım gücünün ve asgari ücretin azaldığını, emeklilerin ihtiyaçlarını karşılayamadığını, buna rağmen bütçeden yoksulluğu azaltacak ve gelir dağılımını düzeltecek kalıcı adımlar atılmadığını iddia etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir belediyelerine yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Gökçek, CHP'li belediyelerin verilen sözleri tutulmadığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız, asrın lideri Recep Tayyip Erdoğan 350 bin deprem konutunu teslim ederken siz '100 bin konut üreteceğiz' deyip '0' konut ürettiniz. '630 kilometre metro yapacağız' dediniz yapmadınız." dedi.

Ankara'nın, Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandığını anlatan Gökçek, şehre 58 kilometre metro yapılacağının söylendiğini ancak yapılmadığını kaydetti.

Gökçek, "vurgun" deyince CHP'li belediyelerin akla geldiğini öne sürerek, "Sadece İstanbul'da hafriyat gelirinden 31 milyar lira götürdüğünüz ortaya çıktı. Naylon faturalar, sahte alımlar, hayali ihaleleriniz tek tek ortaya çıktı." diye konuştu.

Şahsı adına söz alan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, muhalefete eleştirilerde bulunarak, şunları söyledi:

"Sizi takdir ettiğimiz yönleriniz de yok değil. Maşallah, mezar başında rakı muhabbeti dahil her yanlışı savunacak bir özgüvene sahipsiniz. Buradan net söylüyorum, adabıyla içkisini içen, muhabbetini yapan vatandaşlarımıza afiyet olsun. Ama mezarlık istismarı yapanlara 'edep ya hu' demek de boynumuzun borcudur. Gerçi biz sizden memnunuz. İstediğiniz kadar program yenileyin. Hala kendi kendinize çalıp oynadığınız masalsı günlerde yaşıyorsunuz. Program mı lazım, AK Parti programına bakın. Lider mi lazım, Recep Tayyip Erdoğan'a bakın."

Şahsı adına söz alan CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, kürsüye, Giresun'un sorunlarının yer aldığı afişle çıktı.

Şehrin her geçen gün "kan kaybettiğini" öne süren Gezmiş, "Fabrikalar kapandı, gençler göç etti, emekli şehrine döndü. Giresun'um dünyanın en kaliteli fındığını üretiyor, fakat hak ettiği değeri alamıyor. Fındığımız 100 lira düştü, yetkililer derin bir sessizlikte. Her geçen gün artan doğa katliamı var. 'ÇED gerekli değildir' diyerek delik deşik ettiniz memleketimin toprağını. Bugün hemşerilerim Bulancak'ta 'bu toprak, bu yaşam bizim' diye seslerini yükseltti." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda daha sonra siyasi partilerin grup başkanvekilleri 2026 yılı bütçesinin maddeleri üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, iktidarın ilk döneminde "Kürt meselesi ve temel haklar" ile ilgili ilerlemelerini yok saymaktan veya görmemezlikten gelmenin "haksızlık" olacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik konuşan Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu: ,

"Ama siz de özellikle Kurmanci ve Zazaki seçmeli dersleriyle ilgili 'haktır ama yoktur' uygulamanızı görmemezlikten gelirseniz siz de haksızlık yapmış olursunuz. Çünkü bu derslerin seçmeli olması önemli ama kolaylaştıran değil, zorlaştıran bir yönetim anlayışıyla ya da idarecilerinizin bu derslerin seçmeli olması durumunda ortaya koyduğu tutum ve sizin de ayırmış olduğunuz personelin sayısına baktığınız zaman maalesef uygulamada 'haktır ama yoktur' anlayışının olduğunu görüyoruz. Bunu gözden geçirmenizi istirham ediyoruz."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, bütçenin "problemli olduğunu" savunarak, vatana millete hayırlı olmasını diledi.

Son birkaç gündeki insansız hava aracı olaylarına yönelik konuşan Kavuncu, "Bu dronlar nasıl geliyor, bir zafiyet mi var? Bunun sebebi nedir? 'Hudut namustur' deyince bize öfkeleniyorsunuz. Karadan hududun nasıl zedelendiğini gördük, şimdi havadan çatır çatır zedelendiğini görüyoruz. Buna tahammül edebilecek durumda değiliz. Bununla ilgili net, somut bir açıklama yapılmasını istiyoruz. Üç gün içerisinde 3 tane dronun bu şekilde düşmesi ki; bir kısmının kameraları açık, keşif amaçlı geldiği de net olarak ortada." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, 2026 yılı bütçesinin ve yeni yılın hayırlı olmasını diledi.

Partisinin siyasetinin, rakamların arasına hapsolmadığını belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Bizim siyasetimiz kucaklaşmaktır, bir olmaktır, beraber olmaktır. Biz huzurlu ve büyük Türkiye idealine kenetlenmiş, inanmış ve iman etmiş kadroyuz. 2026 yılında en büyük hedefimiz terörün zerresinin bile bu topraklarda barınamadığı, huzurumuzun kökleştiği bir Türkiye'dir. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla yürüyoruz. Kimse bizi bu yoldan çeviremez, kimse bu kardeşlik ahdini bozamaz."

Cumhur İttifakı'nın sergilediği "sarsılmaz dayanışmaya" işaret eden Kılıç, "Bu birliktelik sadece seçim sandığına sığacak bir beraberlik değildir. Milli bir duruştur, bu topraklara verilmiş bir sözdür, sarsılmaz bir kardeşlik ahdidir. İttifakımızın gücü milletimizin ferasetiyle birleşiyor ve cennet vatanımız hak ettiği o müreffeh seviyeye sağlam adımlarla yürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sen o 400 milyon lirayı nereden buldun?"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, barışın dille, sanatla, eşitlikle ve hoşgörü ile geldiğini söyledi.

Birilerinin kendilerine "ulak" dediğini söyleyen Koçyiğit, "Ulak kimdir? Uluslararası istihbarat örgütlerinin temsilciliğini yapanlar, sürece karşı çıkanlar, barışı istemeyenler, Kürt nefretini her fırsatta kusanlar, devlet dışı, norm dışı güçlerin sözcülüğünü yapanlar ulağın dik alasıdır." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AK Parti'li milletvekillerinin "bütçeden söz etmediğini" öne sürdü.

Buna neden olarak "bütçede faize ayrılan paranın 8 bakanlığın bütçesinden fazla olmasını" gerekçe gösteren Günaydın, "Borçlarının faizini ödemek için dışarıdan yeni borç almak zorunda kalıyorlar, faiz dışı açık veriyorlar. Bu bütçenin neyinden söz etsinler." sözlerini sarf etti.

Kendisinin bir evi olduğunu, bunu da banka kredisiyle aldığını dile getiren Günaydın, Osman Gökçek'e yönelik, "Sen de bir ev yaptırıyorsun. '600 milyon lira' dediler, dedin ki '600 değil, 400 verene hemen vereyim'. ya sen o 400 milyon lirayı nereden buldun?" ifadesini kullandı.

"Peşi sıra gelen cümlelerin gerçeği yansıtmadığını ifade etmek istiyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bütçe görüşmelerinde bakanların ve partisinin milletvekillerinin enerjiden sağlığa, tarımdan sanayiye ve savunmaya kadar her konuda doyurucu ifadelerle Türkiye'nin nereden nereye geldiğinden bahsettiğini anlattı.

Akbaşoğlu, "Bu konuda gelip burada 'bütçeden söz etmediler' sözünün, asla ve kata gerçeği yansıtmadığını, peşi sıra gelen cümlelerin de gerçeği yansıtmadığını ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Daha sonra yerinden söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın, evinin fiyatıyla alakalı söylediği şeylerin gerçek olmadığını kanıtlamak için kendini mahkemeye verdiğini anlattı.

Gökçek, "Sevgili Gökhan Günaydın, ben kendimi mahkemeye verdim ki yalanlarınız ortaya çıksın diye. Şimdi sana diyorum ki sen İstanbul (Büyükşehir) Belediyesinin arabasıyla 200'den fazla buraya girmediysen istifa ediyor musun?" sorusunu yöneltti.

Günaydın ise yerinden söz alarak Gökçek'e yanıt verdi. Günaydın, Gökçek'e 3 tazminat davası açtığını aktararak, "Hakkımızda yaptığı iftiralardan dolayı Sakarya'da açılan davalar halen devam etmektedir. Seni kaçtığın yere kadar takip edeceğim Osman." dedi.

"Her bir çocuğun can güvenliği önemlidir"

Görüşmelerin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Kürtçe derslerin seçilmesiyle ilgili okullarda problem çıkartıldığına dair milletvekillerinden bildirimler aldıklarını belirten Tekin, "Bize söyleyin biz okul idarecileriyle konuşalım. Bu konuda hiçbir şekilde bu derslerin seçilmesini engelleyecek bir politikanın içerisinde olmayız." dedi.

Mesleki ve teknik eğitim veren okullarda işbaşı eğitimi ve işbaşındaki beceri eğitimiyle ilgili işletmelerle protokol yaptıklarını aktaran Tekin, protokollerin yapılacağı işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde çocukların can güvenliğiyle ilgili "en küçük bir risk bulunması" halinde işletmeyle protokolün imzalanmadığını anlattı.

Protokol imzalandıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin rutin aralıklarla denetim yaptıklarını kaydeden Tekin, "Sadece bu yıl içerisinde yaklaşık 25 bin civarında protokol iptali yapılmış." dedi.

İşletmeye, beceri eğitimine giden bütün öğrenciler için mesleki ve teknik eğitim veren okullarda ve MESEM'lerde bir öğretmenin koordinatör öğretmen olarak tayin edildiği bilgisini veren Tekin, bu öğretmenlerin de iş yerinde iş güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını ve imzalanan protokole uygun davranılıp davranılmadığını yerinde incelediğini söyledi.

Her bir çocuğun emanet olduğunu vurgulayan Tekin, "Her bir çocuğun can güvenliği bizim kendi çocuklarımız kadar değerlidir, önemlidir. O yüzden rahat olun, biz çocuklarımızın hem işletmelerde beceri eğitimi almalarını hem de sağlıklı ortamlarda eğitim almalarını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kesin Hesap Kanunu teklifinin 7. maddesinin de kabul edilmesi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi yarın saat 12.00'de bütçenin tümü üzerinde görüşmelerin ve 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin açık oylamasının yapılması için kapattı.