Üye Girişi
Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nde Türkiye Maarif Vakfı'nın okullarını ziyaret etti

Güncelleme:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nde Türkiye Maarif Vakfının (TMV) kurduğu Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti. Kurtulmuş, okulda öğrencilerle sohbet etti ve hediyeler verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nde Türkiye Maarif Vakfının (TMV) kurduğu Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı ve resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) kurduğu Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti. Kurtulmuş, okulda, ellerinde Türk bayrakları bulunan öğrenciler tarafından karşılandı. Yerel kıyafetli iki öğrenci de TBMM Başkanı Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş'a çiçek takdim etti. Okul öğrencilerinden oluşan koroyu dinleyen Kurtulmuş, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, onlara hediyeler verdi.

Türkiye Maarif Vakfı Fildişi Sahili Temsilcisi Oğuzhan Uğur, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Kurtulmuş, buradaki kurumda, ülkeler arasındaki dostluk ve kalıcı işbirliği imkanlarının da artırıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyarette, İSİPAB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım da yer aldı. - ABİDJAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Türkiye Maarif Vakfı Numan Kurtulmuş Fildişi Sahili Türkiye Dış Politika Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Barbaros Hayrettin Mahiroğulları kimdir? İYİ Parti İstanbul Fatih Belediye Başkan adayı Barbaros Hayrettin Mahiroğulları kimdir? Emel Bilenoğlu kimdir? İYİ Parti İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Emel Bilenoğlu kimdir? Muharrem Yıldız kimdir? İYİ Parti İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayı Muharrem Yıldız kimdir? Şeh Ömer Ara kimdir? İYİ Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı Şeh Ömer Ara kimdir? Özgür Güneş Öçalan kimdir? İYİ Parti İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan adayı Özgür Güneş Öçalan kimdir? İsmail İp kimdir? İYİ Parti İstanbul Çatalca Belediye Başkan adayı İsmail İp kimdir? Nejat Durmuş kimdir? İYİ Parti İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Nejat Durmuş kimdir? İsmail Hakkı Çavuşoğlu kimdir? İYİ Parti İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan adayı İsmail Hakkı Çavuşoğlu kimdir? Erol Karapınar kimdir? İYİ Parti İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Erol Karapınar kimdir? DEVA Partisi Uşak adayı Ahmet Rençber kimdir? 2024 DEVA Partisi Uşak belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Tunceli adayı Veysel Güler kimdir? 2024 DEVA Partisi Tunceli belediye başkan adayı kim? Tuğba Alaylı Özgüç kimdir? İYİ Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı Tuğba Alaylı Özgüç kimdir? DEVA Partisi Trabzon adayı Selçuk Keskin kimdir? 2024 DEVA Partisi Trabzon belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Tokat adayı Sedat Ay kimdir? 2024 DEVA Partisi Tokat belediye başkan adayı kim? Nurettin Sağırkaya kimdir? İYİ Parti İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı Nurettin Sağırkaya kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title