TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sivil Toplum Demokrasinin Temel Bileşenidir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Adana'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşlarının demokrasinin en önemli bileşenlerinden biri olduğunu belirterek, "Hangi alanda sivil toplum gerçekleştiriyor olursanız olun, aslında yaptığınız iş Türkiye demokrasisini güçlenmesine katkı sunmaktır" dedi.

Bir dizi temas için Adana'ya gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, "Demokrasi sadece dört yıldan dört yıla, beş yıldan beş yıla veya belli aralıklarla sandığa gidip oy vermekten ibaret değildir. Demokrasinin en önemlisi seçimden sonraki süreçte de fikirlerini, kamuoyunun görüşlerini, halkın taleplerini ve siyasete yansıtma ve topluma karşı vazifelerini yerine getirmekle yükümlü olan sivil toplum kuruluşlarının da demokrasinin önemli, en önemli bileşenlerinden birisi olduğunun altını çizmek isterim. Bu çerçevede yaptığınız iş hangi alanda sivil toplum gerçekleştiriyor olursanız olun aslında yaptığınız iş Türkiye demokrasisini güçlenmesine katkı sunmaktır. Bu çerçevede biz de siyasi hayatımız boyunca gittiğimiz şehirlerde dostlarımızın farklı sevgi ve düşüncelerini dinlemek onlarla birlikte memleket meselelerine müzakere etmek ve önümüzde somut bazı hedefleri koyabilmek için bu tür toplantıları gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Bölgeye ve dünyaya yön verecek siyaseti ve fikirleri ortaya koymak Türkiye'nin temel sorumluluklarındandır"

Önemli bir dönemeçten geçildiğine dikkat çeken Kurtulmuş, "Türkiye Cumhuriyeti'mizin 102. yıl dönümünü geride bıraktık. Bir asrı nice başarılarla, nice büyük mücadelelerle, nice yokluklarla, nice yoksulluklarla ama şanla şerefle geride bıraktık. Şimdi önümüzde çok daha güçlü hedeflerin koymamız gereken cumhuriyetin ikinci asrı ya da sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüz yılı olarak ifade ettiğimiz yeni bir dönemin kapıları açılmıştır. Bu süreçte Türkiye olarak tabii ki tek başına değiliz. Artık günümüz dünyasında hiçbir ülkenin, hiçbir bölümün kapılarını kapatarak dünyadan kendisini soyutlaması mümkün değildir. Hele hele yüksek teknolojilerin bu kadar egemen olduğu, dünyada bilginin ve enformasyonun bu kadar hızlı yayıldığı bir dönemde dünyanın öteki ucunda gerçekleşen bir olayı 2-3 dakika içinde bizi de etkilendiğini düşünürseniz, hiçbir şekilde kulaklarımızı da kapılarınızı da dünyada gelişmelerde uzak tutmak mümkün değil. Dolayısıyla bu süreçte iki temel noktada tavırların farklılaşacağını ifade etmek isterim. ya etkin olarak yeni tabiriyle proaktif olarak karşılaştığımız sorunları hatta karşılaşacağımız sorunları çözmeye niyet edeceğiz. ya da pasif bir şekilde başkalarının programının bir parçası haline geleceğiz. Hiç şüphesiz Türkiye gibi güçlü bir ülkeye, Türk milleti gibi büyük bir milleti, güçlü bir şekilde aktif olarak olayların önünden geçmek ve olay yönlendirmek düşer. Bunun için dünyada olup biteni çok iyi anlamak ve özellikle bölgemizdeki gelişmelerin hiçbir şekilde gerisinde kalmamak önünde gitmek ve hatta bölgeye ve dünyaya yön verecek siyaseti ve fikirleri ortaya koymak Türkiye'nin temel sorumluluklarındandır" şeklinde konuştu.

Özellikle bu dönemde dünyada fevkalade büyük değişimlerin yaşandığı bir süreci idrak ettiklerinin altını çizen Kurtulmuş, "Ekonomi değişiyor, güç dengeleri değişiyor, siyaset değişiyor. Teknoloji çok hızlı değişiyor. Hatta tüm bunlara bağlı olarak sosyal hayattaki alışkanlıkları çok köklü bir şekilde değiştiğini hep beraber her gün yaşıyoruz. Gençlerin, toplumların beklentileri ve talepleri değişiyor. Bütün bunlarda Türkiye olarak bizim etken bir şekilde, ön açıcı bir şekilde önümüze konulan meseleleri çözmek ve bütün bunlarla birlikte güçlü büyük Türkiye olarak sağlam bir şekilde yürümek zorundayız" diyerek sözlerini tamamladı. - ADANA