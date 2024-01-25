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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Yüksel, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek 'Haber', 'Çevre-Yaşam', 'Spor', 'Gazze: Kanıt' ve 'Deprem: Umut' kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yüksel, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze : Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Samir Jordamovic'in Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'teki soykırımın 28'inci yılında toprağa verilecek 30 soykırım kurbanının yakınlarının, Potoçari'deki eski akümülatör fabrikasında bekletilen tabutların başında dua ettiği sırada çektiği "Uğurlama" başlıklı fotoğrafına oy veren Yüksel, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz" karesini seçti.

Cüneyt Yüksel, "Spor"da tercihini Filip Stevanovic'in Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki 2023 Dünya Güreş¸ Şampiyonası'nda, milli güreşçi Selçuk Can'ın Almanya'dan Michael Felix Widmayer ile mücadele ettiği sırada çektiği "Koparırken" fotoğrafından yana kullandı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı'nda enkazdan çıkarılan ve "Enkaz" ismi verilen kedinin kurtarma ekibiyle birlikte görüntülendiği "Adı: Enkaz" fotoğrafına oy kullanan Yüksel, " Gazze : Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın İsrail'in Gazze'deki saldırılarında fosfor bombası kullandığı sırada çektiği "Fosfor" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Savaş suçu ve soykırım işleniyor"

AA foto muhabirlerini kutlayan Yüksel, "Deprem: Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafların kendisini çok etkilediğini belirtti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, deprem sonrasında Kahramanmaraş'ta bulunduğunu aktararak, fotoğraflara oy verirken bölgede yaşananları tekrar hatırladığını dile getirdi.

Toplumsal dayanışmayı, birlik ve beraberliği yaşayarak gördüğünü söyleyen Yüksel, depremin yaralarının hızla sarıldığını ifade etti. Cüneyt Yüksel, devletin her zaman depremzedelerin yanında olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam ettiğini hatırlatan Yüksel, "Fotoğraflarda, sivil, masum, çocuk, bebek, kadın demeden öldürülen, İsrail'in katliamına maruz kalan insanları gördük. Gazze'de yaşananlar bir insanlık dramı." dedi.

Fotoğrafların, yaşanan acıları anlattığına işaret eden Yüksel, Gazze'deki saldırılara ilişkin şunları kaydetti:

"Bir an evvel ateşkesin sağlanmasını, orada katliamın vahşetin durmasını temenni ediyorum. Böyle bir zamanda, bütün dünyanın gözü önünde gerçekten insanlık adına utanç verici acılar yaşanıyor. Fotoğraflar, yaşananların canlı şahitleri oluyor. Fosfor bombası savaşın bir sembolü. Bu savaşta insanlığa karşı suçlar, savaş suçu ve soykırım işleniyor. Yerle bir edilen Gazze var. Hem yerleşim yeri olmaktan çıkarmak hem de oradakileri insanlıktan çıkararak vahşeti bir nevi meşrulaştırmaya çalışan anlayış söz konusu. Fosfor bombası yasaklı bir bomba. Kullanılmaması gereken bomba."

Kaynak: AA / Politika

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