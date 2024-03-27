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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: İstanbul bir dünya şehriydi, beş senede ne hale getirdiler?

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İstanbul bir dünya şehriydi. Beş senede ne hale getirdiler? Bunu görüyorsunuz." dedi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan Yumaklı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Dünyanın gözü önünde büyük bir katliam yaşandığını söyleyen Yumaklı, "Türkiye olarak dünyada buna sadece dik duran, doğruları söyleyen ve onların yargı önünde hesap vermesi için gayret sarf eden Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere sadece biz varız. İnşallah onlar için de bu zulüm kısa sürede biter." diye konuştu.

Önemli olanın yapılan hizmetleri daha da ileriye götürmek olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Akbük Barajı su tutmaya başladı. İnşallah yaklaşık 6 bin dekarlık bir alanı sulayacak. Bugün de burada yapacağımız tohum desteklerimiz var. Fide, fidan vermeye devam edeceğiz. Şunu istiyoruz ki burada üretim artsın, çoğalsın, sizler de daha mutlu olun, daha müreffeh olun." diye konuştu.

Yumaklı, Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nin genişlemesiyle ilgili izni verdiklerini ifade ederek, 2 bin kişiye yakın bir istihdam sağlanacağını belirtti.

AK Parti'nin Tosya Belediye Başkan adayı Kazım Şahin'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum için de destek isteyen Yumaklı, şunları kaydetti:

"İstanbul bir dünya şehriydi. Beş senede ne hale getirdiler? Bunu görüyorsunuz. Hepimizin İstanbul'da eşi, dostu, tanıdığı, akrabası var. Şimdi ben sizden üç tane söz isteyeceğim. Sizin buradan vereceğiniz ses ta İstanbul'a kadar gitsin, Kastamonu'ya kadar gitsin. Ama önce 31 Mart'ta hizmet etme görevini ve şerefini, yani o mührü Kazım Başkanımıza vermek için söz veriyor muyuz? İkincisi İstanbul'daki eşimizi, dostumuzu aramamız lazım. Ben oradaki bütün kardeşlerimizle bir araya geldim, onlara bunun ne kadar önemli olduğunu anlattım. Sizler de bana, İstanbul'daki nazınız geçen kimler varsa onlara 31 Mart'ta Murat Kurum için oy vermelerini, ona o görevi vermelerini söylemek için aramaya söz veriyor musunuz? Üçüncüsü de benim en büyük gücüm, baba toprağından bana dua edilmesi. Benim için de sadece dua edin, yeter."

Kaynak: AA / Politika

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