Süleyman Soylu: Kara parayla mücadelede devrim niteliğinde bir kanun çıkarıldı

Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, kara parayla mücadeleye yönelik devrim niteliğinde bir kanun çıkarıldığını belirterek, "Bu düzenleme ile mücadele daha keskin bir hale getirilmiştir." dedi.

Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, 2020 yılında kara parayla mücadeleye yönelik devrim niteliğinde bir kanun çıkarıldığını belirterek, "Bu düzenleme ile mücadele daha keskin bir hale getirilmiştir." dedi.

Soylu, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek'le makamında bir araya geldi.

Görüşme öncesi açıklama yapan Soylu, dünyada çocukların öldürüldüğü, insanlığın ağladığı bir dönem yaşadıklarını söyledi. Soylu, "İnsan hakları, hukuk dahil olmak üzere bütün kavramlar ortadan kaldırılıyor. Diğer taraftan vekalet savaşları, göç dalgaları, Ukrayna-Rusya hattı ve elbette ki dünyada kaynağı belli olmayan paranın dolaşımı gibi birçok sorunla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada gelir eşitsizliği sebebiyle suya, adalete, eğitime, sağlığa, gıdaya erişim konusunda büyük problemler olduğunu aktaran Soylu, bunların tek bir ülkenin çözebileceği sorunlar olmadığını, bütün dünyanın ortaklaşa çözmesi gereken meseleler olduğunu ifade etti.

Süleyman Soylu, Türkiye'nin gerek terörle, kaçak göçle, uyuşturucu ve kara parayla mücadele gerekse etrafındaki coğrafyanın huzur içinde olması için üzerine düşen sorumluluğu, hem kendi bölgesinde hem de uluslararası alanda yerine getirmeye çalıştığını vurguladı.

Her savaşın ve her terör hareketinin bir finansmanı olduğunun altını çizen Soylu, bu konuda ülkelerin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini bildirdi.

"Son 4 yılda 700'ün üzerinde suç gelirleri soruşturması başlatılmıştır"

Türkiye'nin, kara parayla mücadele çerçevesinde özellikle 2020 yılında devrim gibi bir yasayı, Adalet, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının ortak çalışmasıyla TBMM'den geçirdiğini hatırlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kanun MASAK'a, İçişleri Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanına bir yetki vermiştir. Özellikle kara para, uyuşturucu gelirleri ve terörizmin finansmanının hem dondurulmasına hem de bu suçların cezalarının artırılmasına yönelik düzenleme TBMM'den geçmiş ve mücadele daha keskin bir hale getirilmiştir. Bu, kara parayla mücadelede bizim tarihimizin en önemli devrimlerinden biridir. Özelikle Türkiye'nin gri listeye sokulmasına yönelik anlayışı bertaraf etmek için bu düzenlemeler, uluslararası nitelikteki düzenlemelerdir. Bundan hemen önce ve sonra Türkiye, suç gelirleri soruşturmalarını da Adalet ve İçişleri bakanlıkları nezdinde çok güçlü bir şekilde başlatmıştır."

Son 4 yılda söz konusu kanun kapsamında 700'ün üzerinde suç gelirleri soruşturması başlatıldığını söyleyen Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından 2016 yılında organize suç örgütlerine yönelik yapılan kanuni düzenleme ile 550 organize suç örgütünün çökertildiğini anımsattı. Bu sayının 2022 yılında 133 olduğunu kaydeden Soylu, yapılan operasyonlarda toplam 6 bin 51 kişinin gözaltına alındığını, 2 bin kişinin tutuklandığını aktardı.

"Devletler ve milletler ortak bir eylem ortaya koymalı"

Son günlerde "Comanchero" adında uluslararası bir çeteden bahsedildiğini dile getiren Soylu, 2022 yılının haziran ayında KKTC İçişleri Bakanlığı ile yapılan ortak bir operasyonda "Comanchero" uluslararası suç örgütünün liderinin Ankara'ya getirildiğini anlattı.

Soylu, bu kişinin Türkiye'de gerekli hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 20 gün içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğüne ait uçakla Avusturalya'ya gönderildiğini, Avustralyalı yetkililerin Türkiye'ye teşekkür ettiğini hatırlattı.

Avusturalya'nın Ankara Büyükelçiliğinde Türkiye'ye teşekkür resepsiyonu verildiğini kaydeden Soylu, elde edilen bilgiler, Avusturalya makamları ile karşılıklı bilgilendirme çerçevesinde, 2023 ocak ayında "Comanchero" örgütüne operasyon yapıldığını ve örgütün Türkiye'deki bir liderinin daha gözaltına alındığını dile getirdi. Soylu, orada başlayan operasyonun, geçen günlerde sona erdiğini belirtti.

Terör, uyuşturucu, kaçak göç ve vekalet savaşlarının, sınır aşan meseleler olduğunu vurgulayan Soylu, bu konularda ülkelerin bir arada çalışması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütüyle uluslararası alanda mücadelesinin devam ettiğini anımsatan Soylu, "Ülkeler kendi güvenliklerini ne kadar geliştiriyorlarsa suç organizasyonları da aynı şekilde kendi sınırlarını aşabilmek, suç organizasyonlarını yayabilmek için çaba gösteriyorlar. Bunun için devletler ve milletler işbirliği içerisinde bunlara karşı ortak bir direnç sergilemeliler, ortak bir eylem ortaya koymalılar." diye konuştu.

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek de organize suçlarla mücadele ve kara para aklanması gibi konularda görüşmek için Çekya Parlamentosu Güvenlik Komitesinin, hem İçişleri Komisyonuna ziyaret gerçekleştirmeyi hem de komisyonu Çekya'da ağırlamak istediğini vurguladı.

Konuşmaların ardından görüşme, basına kapalı devam etti.