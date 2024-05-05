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Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda'yı 6-0 yendi

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Al-Nassr, Arabistan Pro Lig'in 30. haftasında Al-Wehda'yı 6-0 mağlup etti. Cristiano Ronaldo, yaptığı hat-trick ile maça damga vururken, bu sezonki gol sayısını 41'e yükseltti.

Ronaldolu Al-Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. haftasında Al-Wehda'yı 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

RONALDO HAT-TRICK YAPTI

Al-Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo yaptığı hat-trick ile maça damgasını vurdu. Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 5, 12 ve 52. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 18. dakikada Otavio, 45. dakikada Sadio Mane ve 88. dakikada Al Fatil kaydetti.

Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda'yı 6-0 yendi

41. GOLÜNÜ ATTI

Cristiano Ronaldo, yaptığı hat-trick ile ligdeki gol sayısını 32'ye çıkardı. Suudi Arabistan Pro Lig'de 27 maça çıkan 39 yaşındaki yıldız, 32 golünün yanında 10 da asist yaptı. Ronaldo, tüm kulvarlarda çıktığı 40 maçta ise 41 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda'yı 6-0 yendi

Kaynak: Haberler.com / Spor

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