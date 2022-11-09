Stoltenberg: 'Bildiğimiz şey, Rusya'nın geri itildiği'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın Herson kentinden geri çekilmesine ilişkin, "Duyuruyu gördük ama tabii ki bekleyip sahada neler olacağını göreceğiz. Bildiğimiz şey, Rusya'nın geri itildiği" dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, görüşmenin ardından Başbakanlık konutu önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ukrayna'yı desteğin devam etmesi gerektiğini aktaran Stoltenberg, "Putin Ukrayna'da kazanırsa, bu Ukraynalılar için bir felaket olur ama aynı zamanda bizi daha savunmasız hale getirir. Çünkü o zaman Başkan Putin'e ve diğer otoriter liderlere gidecek mesaj, acımasız askeri güç kullanarak hedeflerine ulaşabilecekleri olacaktır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal ederken birkaç büyük hata yaptığını aktaran Stoltenberg, Putin'in Ukraynalıların cesaretlerini, savaşma, kendi ülkelerini koruma kararlılıklarını küçümsediğini ve NATO müttefiklerini hafife aldığını açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Herson kentinden çekilme kararını değerlendiren Stoltenberg, "Duyuruyu gördük ama tabii ki bekleyip sahada neler olacağını göreceğiz. Bildiğimiz şey, Rusya'nın önce kuzeyden Kiev çevresinden geri itildiği. Sonra doğuda Harkov civarında ve sonra aslında yavaş yavaş Ukraynalıların Rus kuvvetlerini güneyde de Herson çevresinde nasıl geri püskürtebildiğini görüyoruz" diye konuştu.

Ukraynalıların daha fazla Ukrayna bölgesini özgürleştirebildiğini görmenin cesaret verici olduğunu aktaran Stoltenberg, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kazandığı zaferler, cesur Ukraynalı askerlere aittir. Ancak elbette Birleşik Krallık'tan, NATO müttefiklerinden ve ortaklarından aldıkları destek de çok önemli" dedi.

Rusya, Herson'dan çekileceğini açıklamıştı

Rusya, Ukrayna'dan ilhak ettiği tek bölgesel başkent olan Herson kentinden askerlerini geri çekme kararı almıştı. Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinin komutanı Sergey Surovkin Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya sunduğu raporda, Herson bölgesine Ukrayna ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırılarda sorunlar yaşadıklarını belirterek, "Dnipyer Nehri'nin sol yakasında savunma hattı oluşturulmasını öneriyoruz. Bu kolay bir karar değil ama hem askerlerimizin hayatlarını hem de birliklerin savaş kabiliyetlerini kurtaracağız" demişti.

Surovkin'in sunduğu rapor sonrasında Şoygu ise, geri çekilme teklifini kabul etmiş, "Birliklerin geri çekilmesine başlayın, silahların ve teçhizatların sevkiyatı için tüm güvenlik önlemleri alın" ifadelerini kullanmıştı. - LONDRA