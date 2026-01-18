SP Genel Başkanı Arıkan: 'Türkiye'de 2,5 milyon insanımıza istihdam oluşturacağız'

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Kocasinan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen '1000 Yeni Üye Katılım Töreni'nde yaptığı konuşmada, " Türkiye'de 2,5 milyon insanımıza istihdam oluşturacağız" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan, SP Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve il teşkilatı ile parti üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda açılış konuşmasını yapan SP Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, partilerine katılan yeni üyelerin güçlerine güç katacağını söyleyerek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Partimiz son 6 ay içerisinde en çok üye arttıran muhalefet partisi oldu"

SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan da, sadece Kocasinan İlçe Başkanlığı'nda değil, Türkiye'nin dört bir yanında büyüyen bir parti olduklarını söyleyerek, "Hepinizin malumu olduğu üzere, ocak ayında Yargıtay tarafından partilerin üye katılım sayıları açıklandı. Türkiye'de 190 siyasi parti var. Elhamdülillah Saadet Partimiz son 6 ay içerisinde en çok üye arttıran muhalefet partisi oldu. Bugün coşkuluyuz. Bugün heyecanlıyız. Bugün bizlerde bu salonda, 1000 üye katılım töreninde bin atlı akınlardaki çocuklar gibi şeniz. Büyüyen sadece sayılarımız değildir. Biz aramıza katılan her üye ile umudu büyütüyoruz. Katılan her üye ile sadece teşkilatımızı değil, yeniden büyük Türkiye ufkunu büyütüyoruz. Büyüyen sadece rakamlarımız değil, ülkemizi dört bir yandan saran devasa tehlikeleri bertaraf edecek inancı büyütüyoruz. Büyüyen sadece partimiz değil, ülkemizin geleceği adına yerli ve milli bir duruşu, sarsılmaz bir iradeyi büyütüyoruz. Aziz milletimizin; bu kısa sürede partimize gösterdiği ilgi ve teveccühe bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"Türkiye kalkınma planı kapsamında 41 master proje hazırladık"

Türkiye kalkınma planı ile birlikte Türkiye'de 2,5 milyon insana istihdam oluşturacaklarını belirten Arıkan, "Ülkemizin; zengin maden kaynakları var, enerji koridorları var, verimli ovaları var, limanları var, insan kaynağı var. En önemlisi jeopolitik gücü var. Biz hazırız. İşte karşınızda 'Türkiye Kalkınma Planımız' Vatana, millete hayırlı olsun. Türkiye Kalkınma Planımız kapsamında, ülkemizin üretim altyapısını baştan sona yeniden inşa edecek tam 41 Master Proje hazırladık. Bu projelerin çevresinde; Bunlara entegre 100'lerce uydu tesis yer alacak. Elbette burada tüm projelerimizi ayrıntılı anlatmak mümkün değil. Ama birkaçını örnek vermek isterim. Biz, 'Yarı İletken ve Mikroçip Fabrikası' kuracağız. Biliyorsunuz, çip savaşları başladı. Biz bunları üretmekle kalmayacağız aynı zamanda dışarıya satacağız. 'Paslanmaz Çelik Üretim Fabrikası' kuracağız. Savunma sanayiinden beyaz eşyaya, inşaattan otomotive kadar birçok sektörde vazgeçilmez olan bu malzemeyi, kendi kaynaklarımızla üreteceğiz. 'Tıbbi Görüntüleme ve Tahlil Cihazları Sanayii' kuracağız. 'Yüksek Teknolojili Sanayi Makineleri Fabrikası' kuracağız. Böylece üretim makinelerinde dışa bağımlılığı bitireceğiz. 'Hidrojen Motoru Sanayii' kuracağız. Saatte 600 kilometreye çıkabilen 'Maglev Süper Hızlı Tren' altyapısı kuracağız. Bu sistemin tüm bileşenlerini kendi kaynaklarımızla, kendi uydu fabrikalarımızda üreteceğiz. 'Yüksek İrtifa Hava Araçları Fabrikası' yani 'Yolcu Uçağı Fabrikası' kuracağız. Biz Amerika'dan, gidip Boeing'ten, 225 tane uçak almayacağız, kendimiz üreteceğiz. Başkanım, 'birçok fabrika kurmaktan bahsediyorsunuz, peki bu fabrikaların enerjisini nereden karşılayacaksınız' dediğinizi duyar gibiyim. Bunun için kendi 'Toryum Reaktörlerimizi' kuracağız. Türkiye en zengin Toryum rezervine sahiptir. Böylece inşallah enerji bağımsızlığımızı kazanacağız. Bütün finansmanlarını nasıl sağlayacağız. Ona da çalıştık. Biz 'Milli Faizsiz Kalkınma Bankası' kuracağız. Hem milli, hem faizsiz olacak, milletin kaynakları millet için kullanılacak. Şunu hatırlatmak isterim, Bunlar ve çok daha fazlasının hangi bölgede, hangi ilde ne kadar istihdam sağlayacağı, Gayrisafi Milli Hasıla'ya ne ölçüde katkı sunacağı tek tek hesaplandı ve bunların hepsi planlandı. En önemli müjdemi veriyorum. Biz Türkiye Kalkınma Planımızla birlikte; Türkiye'de 2,5 milyon insanımıza istihdam oluşturacağız. Yani benim genç kardeşlerim, artık doğdukları yerde doyacaklar. Memleketlerinde huzur içinde yaşayacak ve gayri Safi Milli Hasılaya 528 milyar dolar gelir artışıyla, dış ticaret açığı veren değil, ihracat fazlası veren bir ülke haline geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Arıkan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Sadece kalkınmada değil Ekonomiden adalete, eğitimden sosyal hayata kadar bu ülkeyi kilitleyen ne varsa, çözecek iradede, kadroda, planda bizde var. Burada, Kocasinan'dan aramıza katılan 1000 yeni üye kardeşimden aldığım güçle söylüyorum ki: İktidara geldiğimiz ilk 100 günde bu ülkenin bütün sorunlarını çözeceğiz! İktidara geldiğimiz ilk 100 günde, yıllardır halının altına süpürülen ne varsa masaya yatıracağız, çözeceğiz, bitireceğiz. Bahane üretenlerin değil, çözüm üretenlerin iktidarı olacağız. "İLK 100 GÜN" Sadece bir iktidar değişimi değil, bir ahlak devrimi olacak."

Konuşmaların ardından partiye katılan bin üyeye rozetini takıldı. - KAYSERİ