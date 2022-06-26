Son dakika: Süleyman Soylu'dan sel uyarısı Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz illeri için sel uyarısında bulundu. İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz illeri için sel uyarısında bulundu. Bakan Soylu, twitter hesabından yaptığı açıklamada Batı Karadeniz illeri için sel riskine dikkat çekerek, "Dünden itibaren meteorolojinin uyarılarıyla sel riskine karşı Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve tüm Batı Karadeniz'de; Valilerimiz, kaymakamlarımız, AFAD Teşkilatımız ve tüm paydaş kurumlarımızla TEYAKKUZDAYIZ. Lütfen uyarıları dikkate alalım" ifadelerin kullandı. Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Politika Batı Karadeniz Süleyman Soylu Kastamonu Politika Haberler Son Dakika

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