Son dakika haberi | Kaymakam Tortop'tan Selçuklu Belediyesi'ne İşbirliği teşekkürü

Konya'nın merkez Selçuklu İlçesinin yeni Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte belediyenin bazı yatırımlarını yerinde inceledi. Kaymakam Tortop, örnek yatırım ve hizmetler için Başkan Pekyatırmacı'ya teşekkür etti.

Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Selçuklu İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Eflatun Can Tortop Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın ev sahipliğinde Selçuklu Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Selçuklu Otizimli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) ve Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi'ni ziyaret etti. Her iki kurumda da derslikleri tek tek gezen Tortop ve beraberindeki heyete yetkililer tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Kurumlar arası iş birliğinin en güzel örneklerinin Konya'da yaşandığını dile getiren Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamlığına atanan Eflatun Can Tortop'la birlikte bu anlayış içerisinde ilçeye ve şehre hizmet edeceklerini vurguladı.

Kaymakam Tortop incelemelerin ardından Selçuklu Belediyesi'ni de ziyaret etti. Başkan Pekyatırmacı tarafından başkanlık makamın da ağırlanan Kaymakam Tortop daha sonra Eylül ayı meclis toplantısına da katılarak belediye meclis üyelerine hitap eti, onlarla tanıştı.

"İnşallah birlikte güzel hizmetler yapmak nasip olur"

Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah. Sizleri Konya'da görmekten, Selçuklu'da görmekten çok mutluyuz. İnşallah buradaki göreviniz esnasında da birlikte güzel hizmetler yapmak nasip olur. Konya'mızda çok şükür güzel bir iklim var, birlik beraberlik iklimi var. Bütün belediyelerimizle, büyükşehir belediyemizle, valiliğimizle, kurumlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle çok güzel verimli bir işbirliği yapıyoruz. Bu çerçevede de elhamdülillah hayırlı hizmetler devam ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de sizinle birlikte bu hizmetleri devam ettirmek nasip olur. Selçuklu ilçemiz, Konya'mızın en büyük ilçesi. 682 bin nüfusumuz var ve 72 mahallemizde bütün kurumlarımızla birlikte hizmet etmek için gayret ediyoruz. Meclisimiz toplam 45 üyeden oluşuyor. Aynı Konya'daki birlik beraberlik iklimi gibi meclisimizde de biz bu iklimi devam ettiriyoruz. Bütün meclis üyelerimizle birlikte istişare ederek, ortak bir şekilde bütün kararlarımızı oy birliği ile alıyoruz. O yüzden ben bütün meclis üyesi arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakikaten örnek bir birlikteliği birlikte yürütüyoruz ve hizmetlerimizi en iyi şekilde yürütüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu hizmetleri yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

"Belediyemiz tüm kamu hizmetlerine etkin katılım sağlamış"

Selçuklu Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı öncesinde belediye meclis üyeleriyle bir araya gelen Selçuklu'nun yeni Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu'da görev almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kaymakam Tortop, "İnşallah aldığımız bu görev hem ilçemiz hem de benim için hayırlı olur. Bugün başkanımızla birlikte bazı yatırımları yerinde inceleme fırsatı buldum. Selçuklu ile ilgili ilk izlenimim açık söylemek gerekirse çok müspet, çok iyi. Eğitim, sağlık, spor alanında gerçekten belediyemiz hemen hemen tüm kamu hizmetlerinde çok etkin şekilde katkı sağlamış, destek olmuş. Bunu görmek beni mutlu etti. İnşallah sizlerle uyumlu bir mesai birlikteliğimiz olacak ve ilçemiz için hep birlikte çalışacağız. Sizleri sevgiyle ve saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop meclis üyeleriyle tanıştı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop'a Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da eşlik etti. - KONYA