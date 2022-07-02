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Son dakika haberi | Bakan Muş'tan, Başkan Sekmen'e tecrübe ve yatırım övgüsü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi | Bakan Muş'tan, Başkan Sekmen'e tecrübe ve yatırım övgüsü

Gelen son dakika haberlerine göre Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, "Mehmet Sekmen Başkanımız, yerel yönetimde önemli bir isim Kendisini Erzurum'a kazandırdığı özel yatırımlardan ötürü kutluyorum" dedi.

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, "Mehmet Sekmen Başkanımız, yerel yönetimde önemli bir isim Kendisini Erzurum'a kazandırdığı özel yatırımlardan ötürü kutluyorum" dedi.

Bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere Erzurum'a gelen Bakan Muş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Vali Okay Memiş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş ve diğer yetkililerle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Sekmen, Bakan Muş'a kentte yapılan mega projelerle ilgili bilgi verdi.

Erzurum'un marka bir kente dönüştüğünü ifade eden Ticaret Bakanı Dr. Muş, "Erzurum; hakikaten önemli yatırımlarla Doğu'nun en etkin cazibe merkezine dönüştü. Bu başarının altında yatan en önemli faktör ise kuşkusuz Başkanımızın siyasi ve bürokratik tecrübesi Mehmet Sekmen Başkanımız İstanbul'da elde ettiği bütün tecrübeyi Erzurum'a aktarmış. Başkanımız yerel yönetimde önemli bir isim. Kendisini Erzurum'a kazandırdığı bu özel yatırımlardan ötürü kutluyorum" diye konuştu.

Bakan Muş'un Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ziyareti hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mehmet Sekmen Erzurum Muş Politika Haberler Son Dakika

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