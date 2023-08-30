Slovenya Bakanı: AB-Çin ilişkileri stratejik öneme sahip

Slovenya Ekonomi, Turizm ve Spor Bakanı Matjaz Han, AB-Çin ilişkilerinin stratejik öneme sahip olduğunu ve ticaret, yatırım, teknoloji ve turizm gibi alanlarda işbirliği fırsatları olduğunu söyledi.

1.100 tondan fazla polivinil alkol ve diğer hassas kimyasal ürünler taşıyan Yuxin'ou (Chongqing-Xinjiang-Avrupa) Çin-Avrupa yük treni, Almanya'nın Duisburg kentine gitmek için Chongqing'deki Guoyuan Limanı'ndan hareket ediyor, 20 Şubat 2022. (Fotoğraf: Tang Yi/Xinhua)

Slovenyalı bakan, AB-Çin ilişkilerinin sadece küresel ekonomi açısından değil, aynı zamanda iklim güvenliği gibi kritik konular açısından da büyük stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

BLED, 30 Ağustos (Xinhua) -- Slovenya Ekonomi, Turizm ve Spor Bakanı Matjaz Han, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'le ilişkilerinin "stratejik olarak en önemli" ilişkiler arasında yer aldığını söyledi.

Han, Salı günü sona eren 18. Bled Stratejik Forumu'nun (BSF) oturum aralarında Xinhua'ya verdiği demeçte, "AB ve Çin, dünya ticaretinin en büyüklerinden ikisi konumunda. Aralarında yüksek düzeyde karşılıklı ekonomik bağımlılık söz konusu" dedi.

Bakan, AB'nin Çin'le ilişkilerinin sadece küresel ekonomi açısından stratejik öneme sahip olmakla kalmadığını, aynı zamanda küresel gıda güvenliği, iklim güvenliği, sağlık konusu ve gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir finansmanı açısından kilit önemde olduğunu söyledi.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen yıllık 14. Birleşmiş Milletler Çin Dili Günü kutlamaları sırasında kaligrafi atölyesine katılan ziyaretçiler, 20 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zeljko Stevanic/Xinhua)

Ticaret ve yatırım alanlarında ikili işbirliği imkanları konusunda konuşan Han, "Çin'le Slovenya arasındaki ikili ticaret yıllık bazda büyümeye devam ediyor" dedi.

Han, Slovenya'nın Çin'le ticaret ve yatırım işbirliğini artırmayı hedeflediğini ve sürdürülebilir, yeşil ve döngüsel kalkınma projelerine yönelik teknolojik yatırımları memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Bakan, "Otomotiv bileşenleri, özellikle elektrikli araçlar ve plug-in hibritler, bilgi ve iletişim teknolojileri, biyoteknoloji, yeni malzemeler, alternatif enerji üretimi, atık ve su yönetimi, yaşlı bakımı gibi alanlarda işbirliğiyle ilgileniyoruz" dedi.

Han, Slovenya'nın Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında Çin'le işbirliğindeki temel alanların ulaşım, lojistik, altyapı, ticaret ve yatırım teşviki, finans, bilim ve teknoloji, spor ve turizm, kültürel ve halklar arası etkileşim olduğunu belirtti.