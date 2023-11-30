Siverek'te silah ticareti yapanlara operasyon: 24 gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, silah ticareti yapanlara yönelik yapılan operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, silah ticareti yapanlara yönelik 13 ayrı adrese yapılan operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Siverek Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı. Ekiplerin araştırmasında 13 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda; 3 uzun namlulu tüfek, 8 tabanca, 4 av tüfeği, 1 hücum yeleği ve silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Silahlara el koyan ekipler, olayla ilgili 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.