Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 65 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şırnak'ta yapılan kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 65 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca tarihi eser de ele geçirildi.

Şırnak'ta kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonlarında 65 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarda; 20 adet ecstasy, 7,28 gr. metamfetamin, 2 gram esrar, 2 gram eroin, 2 adet bong, 9 bin 90 paket sigara, 250 adet puro, 14 kilogram nargile tütünü, 1 kilogram tütün, 194 adet muhtelif emtia, 28 adet cep telefonu, 583 adet cep telefonu aksesuarı, 167 adet elektronik emtia, 71 kilogram kaçak çay ve 5 adet tarihi eser (sikke) ele geçirildi.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan 65 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK