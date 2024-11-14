Sırbistan, Macaristan'ın Paks Nükleer Santrali'nin %10'unu Satın Almak İstiyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin Macaristan'ın Paks Nükleer Santrali'nin yüzde 10'nu satın almak istediğini açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu. Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte arasında inşa edilen hızlı tren hattının 2026 yılı mart ayına kadar tamamlanacağını ve bu hatta seyahatin 2 saat 45 dakika süreceğini duyurdu.

Orban ile enerji güvenliği, petrol boru hatları ve yeni projeler hakkında da konuştuklarını açıklayan Vucic, Orban'a Macaristan'ın orta bölgesindeki Paks Nükleer Santrali'nin yüzde 10'unu satın alma teklifi sunduğunu da duyurdu. Vucic, "Paks Nükleer Santrali'nin yüzde 5 ila 10 arasında mülkiyetini satın almak için ödeme yapmaya hazırız. Henüz cevap alamadık ve talebi değerlendireceklerini söylediler" dedi.

Vucic, "Avrupa'nın tamamında elektrik enerjisi tedarikinde büyük sorunlar bekliyorum. Bu nedenle mümkün olabildiğince fazla gaz santrali inşa etmek istiyoruz. Bu çerçevede Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştük. Belki Macarlar da bu adımlara dahil olacak" ifadelerini kullandı.

Macaristan ve Sırbistan, 6 işbirliği anlaşması imzaladı

Sırbistan ve Macaristan hükümetleri, bugün Budapeşte'de gerçekleştirilen Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından 6 işbirliği anlaşması imzaladı. Sırbistan ve Macaristan arasındaki ortak siyasi deklarasyona, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Macaristan Başbakanı Orban imza attı.

Politika, ekonomi, hukuk, bilim, teknolojik gelişme, inovasyon ve kültür gibi alanlarda işbirliği öngören anlaşmalar arasında Sırbistan Dışişleri Bakanlığı ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı işbirliği ve Avrupa'ya entegrasyon alanında Macar uzmanların çalışma planının uzatılmasına ilişkin bir belge de yer aldı.

"Sırbistan, her zaman Macaristan'ın müttefiki olacak"

Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ve imza töreninin ardından Macar lider ile ortak basın toplantısı gerçekleştiren Vucic, Sırbistan'ın her zaman Macaristan'ın müttefiki olacağını ve Macaristan'ın da her zaman Sırbistan'ın müttefiki olacağını bildiğini söyledi.

Sırplar ve Macarlar arasındaki ilişkilerin büyük değişiklik gösterdiğini ifade eden Vucic, "Bugün Macaristan başka bir takıma karşı oynadığında, Sırplar toplu halde Macaristan'ı destekliyor. Orban, alınmasın ama, Sırbistan'da belki Macaristan ile aynı düzeyde, belki de daha fazla popüler durumda" dedi.

Orban ile enerji alanında görüştüklerini söyleyen Vucic, "Macar devleti tarafından bize tahsis edilen depolardaki gaz kapasitemizi artıracağız. Halihazırda 160 milyon metreküp rezervimiz var ve bunu bu kış için muhafaza ediyoruz. Fakat 2025 ve 2026 yıllları için bu depoları doldurmamız gerekiyor ki sadece gaz ihtiyacı değil, aynı zamanda elektrik enerjimiz de güvence altında olsun" ifadelerini kullandı. Sırp lider, Sırbistan'daki doğalgaz enerji santrallerinin sayısını artıracakları haberini verdi.

"Zengin ve önemli ülkeler olmak istiyoruz"

Basın toplantısında Orban ise Sırbistan'ın güçlenmesinin Macaristan'a da güç katacağını söyledi. Orban, "20. asrın bize biçtiği geleceğe razı olmayı kabul edemeyiz. Zengin ve önemli ülkeler olmak istiyor ve aynı hırslara sahip bir komşumuz olmasından memnuniyet duyuyoruz. Eğer iyi bir komşunuz varsa, sizin sahip olduğunuz mülkün değeri de artar. Başarılı bir Sırbistan, Macaristan'ı da güçlendirir ve bizim değerimizi artırır. Bu yüzden, Sırpların bizim gibi durumundan memnun ve zengin olması bizim menfaatimizedir" dedi.

ABD'deki başkanlık seçimlerinin yeni bir realite oluşturduğunu vurgulayan Orban, "Avrupa'da yeni bir durum ortaya çıkıyor. Şimdiye kadar baskı altında tutulan güçlerin başarılı olacakları görülüyor. Bunlar, başarıya ulaşmak isteyen egemen halklar. Avrupa'da herkesin politikasını bu yeni realiteye uyumlu hale getirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Orban, Macar-Sırp ilişkilerinin derinleşmesinin de bu yeni realiteye bir cevap olduğunu aktardı.

"Avrupa, Sırbistan'a ihtiyacı olduğunu anlamalı"

Sırbistan'ın AB üyelik sürecini hızlandırmak üzere bu ülkeye destek olduklarını vurgulayan Orban, "Sırbistan'ın Avrupa'ya ihtiyacı yok ve Avrupa'nın Sırbistan'a ihtiyacı olduğunu anlaması gerekiyor. Avrupa'nın büyüme ve dinamizmle ilgili sorumları var ve dinamizme yeni üyeler sayesinde ulaşabiliriz. Sırbistan, bunun için en iyi aday. Eğer biri, Sırbistan'ın ekonomiye neler sunabileceğini görmek istiyorsa, kendisine üç aylık aralıklarla Belgrad'ı ziyaret etmesini tavsiye ederim. O zaman bunu bizzat görecektir" dedi. - BUDAPEŞTE