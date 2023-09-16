Sırbistan'da Şiddete Karşı Gösteriler Devam Ediyor

Sırbistan'da mayısta yaşanan silahlı saldırıların ardından belirli aralıklarla düzenlenen gösterilerin 20'ncisi yapıldı. Göstericiler, şiddete teşvikin durdurulması ve istifaları talep etti.

Sırbistan'da mayısta yaşanan silahlı saldırıların ardından belirli aralıklarla "Sırbistan şiddete karşı" sloganıyla organize edilen gösterilerin 20'ncisi yapıldı.

Başkent Belgrad başta olmak üzere, diğer kentlerde 4 aydan fazla süredir devam eden gösteride, şiddete karşı kurumsal sorumluluğun önemine dikkat çekildi.

Ulusal Meclis binası önünde toplanan ve "Sırbistan şiddete karşı" yazılı pankart açan kalabalık, Sırbistan Radyo ve Televizyon (RTS) binasına yürüdü.

Göstericiler, şiddete teşvikin durdurulması, şiddet içerikli programların yayından kaldırılması, RTS yönetimi ile ülkede hangi kanalların yayın yapacağını belirleyen Denetleme Kurulunun, İçişleri Bakanı Bratislav Gasic ve Güvenlik Bilgi Ajansı (BIA) Müdürü Aleksandar Vulin'in de istifasını içeren taleplerini bir kez daha yineledi.

Sırbistan'daki silahlı saldırılar

Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı.

Saldırı sonucu 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i çocuk, 1'i öğretmen 6 kişi yaralanmıştı.

Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra 21 yaşındaki U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde, seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle çevreye rastgele ateş açarak 8 kişiyi öldürmüştü.

Sırbistan'da 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıların ardından muhalefetin çağrısı üzerine, binlerce kişinin katılımıyla 10 Mayıs itibarıyla 4 aydan uzun süredir belirli aralıklarla gösteriler düzenleniyor.