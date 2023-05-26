Seçim günü İzmir'de 24 saat toplu ulaşım mesaisi

İzmir'de tüm toplu ulaşım araçları, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle 24 saat kesintisiz hizmet verecek. ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, metro, tramvay ve İZDENİZ ile İZBAN seferleri, 27 Mayıs Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece 03.30'dan itibaren başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, metro, tramvay ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN araçları, 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle sefer saatlerinde düzenlemeye gitti. İzmir Valiliğinin yayınladığı genelge çerçevesinde, saat 05.00'te göreve başlayacak sandık görevlilerinin ulaşımı için tüm toplu ulaşım araçları, 27 Mayıs Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece 03.30'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Seçimin ardından ise sandık görevlilerinin güvenli şekilde sandık sonuçlarını teslim ederek ulaşımlarını sağlayabilmeleri için 29 Mayıs Pazartesi sabahına kadar toplu ulaşım hizmeti devam edecek. Tüm hatlarda otobüs ve sefer sıklıklarını artıran ESHOT, yaklaşık bin araçla hizmet verecek. İZULAŞ ve İZTAŞIT otobüsleriyle birlikte tüm hatlarda bin 300'e yakın araç çalışacak. Öte yandan her gece 5 hatta devam eden Baykuş seferleri ise 21 hata çıkarıldı.

İzmir Metrosu,

03.30-06.00 saatleri arası 15 dakikada bir

06.00-12.00 ve 20.00-00.20 aralıklarında 7,5 dakikada bir

12.00-20.00 aralığında 6 dakikada bir

00.20-01.00 arası 20 dakikada bir

01.00-05.00 arası saatte bir sefer yapacak.

Konak Tramvayı,

03.30-06.00 saatleri arası 15 dakikada bir

06.00-00.20 arası 7,5 dakikada bir

00.20-01.00 arası 20 dakikada bir

01.00-05.00 arası saatte bir sefer yapacak.

Karşıyaka Tramvayı,

03.00-07.00 saatleri arası 15 dakikada bir

07.00-00.30 arası 10 dakikada bir

00.30-04.30 arası saatte bir sefer yapacak.

İZDENİZ gemileri, Karşıyaka-Konak ve Karşıyaka-Alsancak iskeleleri arasında cumartesi gece yarısından itibaren pazartesi sabahı 06.30'a kadar ring seferleri yapacak. Tüm hatlarda ayrıntılı sefer programları; www.eshot.gov.tr, www.izmirmetro.com.tr, www.tramizmir.com, www.izban.com.tr ve www.izdeniz.com.tr adreslerinden görülebiliyor. - İZMİR