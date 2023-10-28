Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı dağıtan zabıta amiri, bir esnaf tarafından bıçaklandı. Saldırgan gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle esnafa Türk bayrağı dağıtan zabıta amiri bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Komiser Şakir Caddesi üzerinde yaşandı. Eyyübiye Belediyesi Zabıta ekipleri, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı dağıttı. Bir dükkana giren zabıta ekipleri, cama Türk Bayrağı asmak istedi. İddiaya göre, bayrağın asılmasını istemeyen esnaf ile zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda Zabıta Amiri Hasan Yunusoğlu bıçaklandı. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan zabıta amiri ameliyata alınırken saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise gözaltına alındı.

Belediye Başkanı sosyal medya hesabında paylaştı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Türk bayrağına saygısızlık yapılmasına karşı çıkan zabıta amirinin bıçaklandığını söyledi. Kuş, açıklamasında, "Her şeye ve herkese rağmen yer gök kırmızı olacak" ifadelerini de kullanarak, "İlçe genelinde bayrak dağıtımı yapan personelimiz, kardeşimiz Hasan Yunusoğlu, Ay-yıldızlı bayrağımıza yapılan saygısızlığa karşılık verince maalesef saldırıya uğrayıp bıçaklandı. Ameliyata alınan kardeşimiz için dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bıçaklanma haberini alan zabıta amirinin mesai arkadaşları ve belediye çalışanları ise hastaneye akın etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA