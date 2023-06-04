Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı tam bağımsız Türkiye anlayışıyla, milli teknoloji hamlesi vizyonuyla gerçekleştirebilmek için canla başla çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine üyelerini dün açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan 15'i değişti. Kabinenin yeni üyeleri için bugün devir teslim törenleri düzenleniyor.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'na atanan Mehmet Fatih Kacır, görevini Mustafa Varank'tan törenle teslim aldı. Eski bakan Varank, devir teslim töreninde şunları söyledi:

" ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NIN FAALİYETLERİNİ DAHA SIK DUYACAĞIZ"

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Yüzyılı'nın kabinesini de dün akşam itibariyle kamuoyuyla paylaşmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde bizlere görev vermiş olması ve 5 yıl boyunca bu görevi sürdürmemize müsaade etmiş olması, ona yol arkadaşlığı yapmamıza vesile olması için gerçekten müteşekkiriz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini 5 yıl boyunca layıkıyla yerine getirmek için gayret ettim. Görevler de sorumluluklar da bu dünyada geçici. 5 yıllık görevimizin bugün itibariyle sonuna gelmiş olduk. Bu, bir takım çalışması. Bu, bir ekip çalışması. Nasıl bizden önceki arkadaşlarımız kendi ekipleriyle bu gayreti göstermişlerse biz de çalışmalarımızı ekip arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdik. Bu, bir bayrak yarışı. Nasıl biz bu görevleri yerine getirdiysek bizden sonraki arkadaşlarımız bu görevleri yerine getirmeye devan edecekler. İnşallah Fatih Bey, aynı sorumlulukları yerine getirmeye devam edecek. Ben, bu işi layıkıyla yapacağına yürekten inanıyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı'nı katma değerli ve sürdürülebilir bir kalkınma modeliyle inşa ederken önemli görevleri olan bir bakanlık. Bu manada da önümüzdeki dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın faaliyetlerini daha sık duyacağız."

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE ANLAYIŞIYLA, MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ VİZYONUYLA GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ"

Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise şöyle konuştu:

"Yöneticilik çok kişiye nasip olur ama bunların bazılarına büyük işler yapmak nasip olur. Büyük işler yapmak nasip olan yöneticilerin ancak bazılarına, bu büyük işlerin toplum tarafından sahiplenilmesini de sağlamak nasip olur. Sayın Bakanım, siz geçtiğimiz 5 yıl boyunca bütün bunları Allah'ın izniyle elde ettiniz. Bizlere de gerçekten örnek bir bakanlık dönemi geçirdiniz. Bu dönem, çok büyük gururları hep birlikte müşahede ettik. Türkiye'nin otomobili, 60 yıllık bir rüya, sizlerin öncülüğünde gerçekleşmiş oldu. Uzaya milli görüntüleme uydumuz İmece'yi yine bu dönem gönderme başarısı elde ettik. Gökdoğan, Bozdoğan gibi kritik teknoloji projelerini tamamlamak bu dönemde nasip oldu. Organize sanayi bölgelerimizin sayılarını bu dönemde artırdık. Dünyanın en büyük teknoloji festivallerini, milyonlarca gencin katılımıyla Teknofestleri bu dönemde gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı tam bağımsız Türkiye anlayışıyla, milli teknoloji hamlesi vizyonuyla gerçekleştirebilmek için canla başla çalışacağız."