Kacır'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Terörsüz Türkiye demek, terörsüz Orta Doğu demektir. Terörsüz Orta Doğu demek, bu kadim topraklarda emperyalistlerin projelerinin yırtılıp atılması demektir." dedi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret eden Kacır, daha sonra Valilik Konferans Salonu'nda Sanayicilerle İstişare Toplantısı'na katıldı, sektör temsilcileriyle görüştü.

Ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AK Parti iktidarlarıyla çok farklı bir döneme adım attığını, ülkenin her alanda asırlık hizmetlerle, eserlerle, projelerle buluştuğunu söyledi.

Kacır, iktidarları döneminde Türkiye'nin dört bir yanında sanayi, teknoloji, sağlık, eğitim, tarım, turizm gibi tüm alanlarda muazzam atılımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Anadolu şehirlerinde atılan planlı adımlarla bu önemli gelişmelerin yaşandığına dikkati çeken Kacır, "Bugün ticari araç üretiminde Avrupa birincisi olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. 37 milyar doları aşan otomotiv ihracatı olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. 32 milyar dolar kimya ihracatı olan, 25 milyar dolar makine ihracatı olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numara olan bir Türkiye'den bahsediyoruz." diye konuştu.

"Araştırma, geliştirme, inovasyon altyapısını bizler inşa ettik"

İktidara geldiklerinde Türkiye'de 192 organize sanayi bölgesi bulunduğunu anlatan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye'de 369 organize sanayi bölgesi var. Biz iktidara geldiğimizde 415 bin kişi çalışıyordu OSB'lerde, şimdi 2 milyon 700 bin kişi Türkiye'nin OSB'lerinde istihdam ediliyor. Biz iktidara geldiğimizde 11 bin fabrika üretim yapıyordu Türkiye'nin OSB'lerinde. Şimdi 60 bin fabrikanın bacası tütüyor Türkiye'nin OSB'lerinde. Türkiye'de araştırma, geliştirme, inovasyon altyapısını hamdolsun bizler inşa ettik. Biz iktidara geldiğimizde 2 teknopark vardı. 56 şirket bu teknoparklarda AR-GE faaliyeti yapıyordu. Bugün Türkiye'de 110 teknopark var. 11 bin 800 şirket Türkiye'nin teknoparklarında araştırma, geliştirme, inovasyon, yenilik yapıyor. Biz iktidara geldiğimizde 29 bin AR-GE insan kaynağı vardı. Şimdi 292 bin AR-GE insan kaynağımız var. Türkiye'nin yıllık AR-GE harcaması 1 milyar 200 bin dolardı. Şimdi 16 milyar dolar Türkiye'de yıllık AR-GE harcaması var. Türkiye'de bir yılda 414 patent başvurusu yapılıyordu. Şimdi 10 binden fazla patent başvurusu yapılıyor bir yılda. Bilimsel üretimde biz iktidara geldiğimizde yılda 9 bin bilimsel makale yayımlanıyordu. Şimdi, geçtiğimiz yıl 52 bin bilimsel yayın yapıldı Türkiye'nin üniversitelerinde. Üniversitelerin sayısı 208'e erişti. Türkiye'nin tüm şehirlerini üniversitelerle buluşturduk."

Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli ürünlerin payının yüzde 82'yi aştığına dikkati çeken Kacır, milli projelerle Türkiye'nin farklı bir dönemde bulunduğunu kaydetti.

"Türk milleti, Terörsüz Türkiye sürecine çok güçlü şekilde sahip çıkacaktır"

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Bakan Kacır, şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye demek, terörsüz Orta Doğu demektir. Terörsüz Orta Doğu demek, bu kadim topraklarda emperyalistlerin projelerinin yırtılıp atılması demektir. Bu topraklarda, bu coğrafyada İsrail'in dediğinin değil, bu toprakların bin yıldır ev sahibi olan tüm fertlerin dediğinin olması demektir. İsrail'in hesabının bozulması demektir. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Dünyada olup biteni çok iyi okumamız lazım. Ben inanıyorum ki Türk milleti feraset, basiret sahibidir. Ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nasıl yaptığımızı Allah'ın izniyle Türk milleti çok iyi şekilde tahlil edecek, görecek ve Terörsüz Türkiye sürecine çok güçlü şekilde sahip çıkacaktır. Biz bugüne kadar ne yaptıysak Türk milletinin istiklali, istikbali için yaptık. Bundan sonra da her ne yapacaksak yine Türkiye'nin, Türk milletinin istikbali için, birliği, beraberliği, kardeşliği için yapacağız."