Samsun'da oy sayımı tamamlandı, çuvallar İl Seçim Kuruluna teslim edildi
Samsun'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımını tamamlayan sandık kurulu görevlileri, oy çuvallarını İl Seçim Kuruluna getirdi.
Samsun'da oy kullanmanın saat 17.00 itibarıyla sona ermesinin ardından sandıklar kapandı ve oy sayımına geçildi. Oy sayımını tamamlayan sandık kurulu görevlileri, oyları çuvallara doldurarak mühürledikten sonra İlkadım ilçesindeki İl Seçim Kurulu'nun yolunu tuttu. Polis kontrolünde görevliler oy çuvallarını İl Seçim Kurulu'na teslim ediyor. - SAMSUN