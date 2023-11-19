Şahinbey'de 100. Yıl Tünellerinde ilk ışık bakanlarla birlikte görüldü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünellerinin ışık görme törenine katılarak tünelin içerisinden yürüyerek geçti.

Gaziantep trafiğini rahatlatacak, şehrin kuzeyinden güneyine geçişindeki süreyi 30 dakikadan 1 dakikaya indirecek, bağlantı yollarıyla 4 kilometreyi bulan teknoloji harikası tünelde sona gelindi. Gaziantep'te ilk, Türkiye'de ise şehir merkezlerindeki sayılı tüneller arasında yer alan Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri için ışık görme töreni düzenlendi. Tüneller tamamlandığında şehrin kuzey-güney aksında yeni bir hat oluşturarak yarım saatlik yolu 1 dakikaya indirecek. 2 bin 500 metrelik Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri 1 milyar TL'ye mal olacak.

Gaziantep ve Şahinbey ilçesinin trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak olan Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünellerinin ışık görme töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleşti.

Yerel yönetimler bazında eşine az rastların bir eser yapıldığını ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Muhteşem bir eser. Her açıdan ihtiyaç duyulan. Ancak yerel yönetim düzeyinde eşi benzeri kolay görülmeyen bir çalışma. İstanbul gibi büyükşehirde böyle tüneller var. Ancak o tünelleri de hükümetimiz yaptı. Böyle bir ölçekte tüneli yapsa yapsa ancak Şahinbey Belediyemiz yapar. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun çalışmalarıyla ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu tebrik ediyorum" dedi.

"Şahinbey Belediyesini tebrik ediyorum"

Bir İlçe Belediyesinin böyle bir çalışma yapmasının kolay olmadığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Şehir içerisinde 2 bin 500 metrelik bir tünelde et kalınlığı dediğimiz kalınlığının az olduğu bir tünelde zorlu çalışma şartlarına rağmen çok güzel bir işçilikle yapılmış. Bir ilçe belediyesinin böyle bir yükün altına girmiş olması gerçekten çok güzel tebrik ediyorum. AK Parti Belediyeciliği budur. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu şehre böyle bir eser kazandırdığı için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Tünel kazısında 30 bin kamyon hafriyat çıkarıldı"

Yapılan işler için ciddi kaynaklar ayrılması gerektiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bu işleri yapmak için ciddi bir kaynak lazım. Bu konuda en yetkili kişi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek o da Türkiye'nin projelerine kaynak yetiştirilmek için çalışıyor. Eski Türkiye'ye baktığımız zaman bir eserin temeli atılır ondan sonra da unutulurdu. Çünkü ya kaynak bulunmazdı yada müteahhit kaçardı. Ama biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan bir işin temeli atılırken o işin hangi tarihte biteceğini ve hizmete alınacağını öğrendik. Yaptığımız işlere başlarken kaynağını hazırlayıp açacağımız tarihi baştan söylüyoruz. Geçen yıl YeşilVadi Üç Katlı Köprülü Kavşağımızın çalışmalarına başladığımızda 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlayacağız dedik ve sözümüzü tuttuk. Açılışını da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yaptı. O dönemde Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünellerini yapacağımızın sözünü vermiştik. 30 Nisan 2023 tarihinde tünellerimizin temellerini attık. O günden bu yana durmadan gece gündüz demeden tünellerimizi açmak için çalıştık ve 2 bin 500 metre uzunluğundaki tünellerimizin kazı çalışmalarını tamamladık. Tünellerimizi kazarken buradan 30 bin kamyon hafriyat çıkardık ve ışık görme çalışmamızı tamamladık. Ancak betonlama, aydınlatma, havalandırma ve asfaltlama çalışmamız devam edecek. Biz de halkımız için Ferhat'ın Şirin için dağları deldiği gibi dağları deldik. Tünellerimizi inşallah Ocak ayı sonu veya Şubat ayı başında trafiğe açacağız" şeklinde konuştu.

"Gaziantep'te hava kirliliğinin önüne geçilecek"

Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünellerinin tamamlandığında şehrin trafik yükünü hafifleteceğini söyleyen vatandaşlar, "Daha önce şehrin kuzeyinden güney kısmına geçerken yarım saat kırk dakika zaman kaybımız vardı. Bu tünellerin tamamlanması ile birlikte bu süre 1 dakikaya düşecek. Hem zamandan hem yakıttan tasarruf sağaldığımız gibi evimizden işimize, işimizden de evimize daha çabuk gidip gelebileceğiz" diye konuştu.

Gaziantep'te ilk, Türkiye'de ise sayılı şehir merkezlerinde mevcut olan tünel projesinin, çalışmalarına başlanırken, yapılacak proje ile vatandaşlar yol ve yakıt tasarrufundan önemli ölçüde faydalanacak. Bunun yanı sıra hava kirliliğinin önüne geçilmesine de önemli katkı sağlanmış olunacak. Yer altına inecek olan trafik ile birlikte trafik akışı da önemli ölçüde rahatlayacak. Bu proje ile Kılınçoğlu Mahallesi ile Yeşil Vadi arasındaki trafik yoğunluğu azaltılırken şehrin kuzey-güney aksında yeni bir hat oluşacak. Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri birinci sınıf karayolu tüneli standartlarında 2 x 2 şerit sayısına sahip. Şerit genişlikleri 3,5 metre uzunluğunda tasarlanan 100. Yıl Tünellerinin sol tüpü bin 250 metre, sağ tüpte bin 250 metre olmak üzere toplam 2 bin 500 metre uzunluğunda. Tüneller şehrin transit trafiğine hizmet edecek olup, şehir içi bulvarları ve nüfusu yoğun olan mahallelere ulaşımı erişimi daha kolay hale getirecek.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Gaziantep milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. - GAZİANTEP