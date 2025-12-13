Sağlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Enerjide attığımız her adım, sanayimizin rekabet gücünü, hanelerimizin refahını ve ülkemizin jeopolitik dayanıklılığını artırmayı hedeflemektedir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Sağlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri görüşmeleri sırasında, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, bütçede sağlığa ayrılan payın az olduğunu savunarak, bu durumun vatandaşı doğrudan etkilediğini söyledi.

Bağımlılıkla mücadeleye bütçeden az pay ayrılmasını eleştiren Kaya, "Bağımlılıkla mücadelenin etkin olduğu, toplumsal bir mesele haline geldiği bir dönemde bu kadar düşük bir payı ayırmanız kabul edilebilecek bir şey değil." ifadesini kullandı.

Kalıcı yaz saati uygulamasını eleştiren Kaya, "Bu konuda millete rağmen gereksiz bir ısrar içinde bulunmayın ve sabahın zifiri karanlığında okula, işine gitmek istemeyen milyonlarca insanı düşünün." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, enerjideki yüzde 9,2'lik kayıp-kaçak oranını eleştirerek, "İrlanda'nın toplam enerji ihtiyacı kadar biz enerji kaybediyoruz. Bunun 2024-2025 yılındaki durumu nedir?" sorusunu yöneltti.

Türkiye'nin nüfusunun artmadığını dile getiren Kavuncu, insanların ekonomik koşullarda çocuk yapmaktan imtina eder duruma geldiklerini ifade etti.

Sağlık Bakanlığının obeziteyle mücadele konusundaki çalışmalarını eleştiren Kavuncu, "Mahalleye, sokaklara konulan araçlarla obeziteyi ölçmek ne kadar sağlıklı, ne kadar mantıklı?" diye sordu.

Türkiye'deki çocukların beslenmelerine dikkati çeken Kavuncu, "Türkiye'de 21 milyon çocuğun 6 milyonu, günde bir kez et, tavuk ve balık yiyemeyecek durumda. Size ayrılan bütçeden çok daha fazlasına ihtiyacınız var." dedi.

"Dağıtım şirketi 'direk dikecek bütçem yok' diyemez"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, enerjinin sadece sanayinin çarkını döndüren, evleri aydınlatan bir yakıt değil, milli güvenliğin, ekonomik bağımsızlığın temel unsuru olduğunu söyledi.

Enerji dağıtım şirketlerine yönelik eleştirilerde bulunan Akçay, "Altyapı, onarım ve güç artırımı taleplerinde, dağıtım şirketlerinin ilave maliyet dayatmalarına dikkat çekmek istiyorum" ifadesini kullanarak şöyle konuştu:

"Devlet, Gabar'da dağı delip petrol çıkarırken, şehir merkezindeki bir dağıtım şirketi 'direk dikecek bütçem yok' diyemez, dememelidir. Devletin arz güvenliğini sağladığı yerde, özel sektörün de hizmet kalitesini ve gerekenleri sağlaması şarttır. Bakanlığımızdan bu konuda sıkı bir denetim bekliyoruz. Ayrıca, Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri rezervi, bizim için bir Kızıl Elma'dır. Madencilikte hedefimiz artık tonla cevher satmak değil, gramla teknoloji satmak, yani cevherden mücevhere giden yolu inşa etmektir."

Türkiye'de 2050 yılında nüfusun 4'te 1'nin yaşlı olacağını dile getiren Akçay, "Türkiye, yaklaşan bu 'gri dalgaya' hazırlıksız yakalanmamalıdır. Uzun Dönemli Bakım Sigortası'nı devreye almalı, koruyucu hekimliği güçlendirmeli ve düşen doğurganlık hızını artıracak tedbirleri hayata geçirmeliyiz. Ayrıca, toplumumuzun huzuru için Ruh Sağlığı Kanunu'nun bir an önce yasalaşmasını ve madde bağımlılığıyla mücadelede rehabilitasyon merkezlerinin sayısının artırılmasını talep ediyoruz." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, cezaevlerinin sağlık hizmeti sorununun çözülmesi gerektiğini belirterek, bu durumun Adalet ve İçişleri bakanlıklarının uhdesine bırakılamayacağını savundu.

Temelli, "Cezaevlerine sağlık hizmeti götürmelisiniz. Cezaevlerindeki hastaların sağlık hizmetine ulaşımını sağlamalısınız. O ulaşım sonucu hastanelerde cezaevlerinden gelenlere sağlık hizmeti vermelisiniz. Doktorlar, cezaevinden gelenlere mahpus gözüyle bakmamalı, hasta gözüyle bakmalı. Maalesef ciddi bir ayrımcılık var." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de hükümetin sağlık politikalarını eleştirerek, "Hükümetin sağlığı getirdiği nokta tatmin edici değil, birçok gösterge var. Bebek ölüm hızından anne ölüm hızına, sağlık harcamasından bekleme sürelerine ve bütün maliyetin vatandaşın sırtına bindirilmesine kadar. Bunlara hiçbirimizin gönlü razı değil." ifadesini kullandı.

Hükümetin 1 milyonun üzerinde poliklinik hizmeti verdiğini anımsatan Emir, bu rakamın övünülecek bir rakam olmadığını ileri sürdü.

Sağlık sisteminin çalıştığını ancak sağlık üretemediğini iddia eden Emir, "Neden vatandaşlarımız OECD ülkelerinin 3 katı kadar doktora başvuruyor? Çünkü hastalar tedavi olamıyor." dedi.

"Anne ve bebek ölümlerindeki düşüş, sistemin başarısını ortaya koymaktadır"

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM Genel Kurulunun dünkü toplantısında AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'ya yönelik kullanılan yakışıksız ifadelerden dolayı CHP'nin özür dilemesini istedi.

Muhalefet partili milletvekillerin eleştirilerine de cevap veren Yenişehirlioğlu, CHP'li milletvekillerinin "sağlık harcamalarının arttığı ve bütçenin yetersiz olduğu" yönündeki iddialarını eleştirerek, eleştirilerin kendi içinde tutarsız olduğunu söyledi.

Yenişehirlioğlu, aile sağlığı merkezlerinden şehir hastanelerine, evde sağlık hizmetlerinden acil sağlık sistemine kadar kurulan yapının, yatırımların sadece bina yatırımı değil, hayat kurtaran bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Türkiye'de aşılama oranının Dünya Sağlık Örgütü hedeflerinin üzerinde olduğuna dikkati çeken Yenişehirlioğlu, "Anne ve bebek ölümlerinde son 20 yılda sağlanan düşüş, bu sistemin başarısını açıkça ortaya koymaktadır. İlaca erişim konusunda da tablo nettir. Kullanılan ilaçların büyük çoğunluğu geri ödeme kapsamındadır ve yerli üretim kapasitesi her geçen yıl artırılmaktadır." diye konuştu.

Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin enerji politikasının arz güvenliği, yerli üretim ve çeşitlilik esasına dayandığını, enerji alanında yerli ve somut adımlar atıldığını kaydetti.

AK Parti'nin enerji ve sağlık politikalarının günü kurtaran değil, devlet kapasitesini inşa eden politikalar olduğunu dile getiren Yenişehirlioğlu, "Enerjide attığımız her adım, sanayimizin rekabet gücünü, hanelerimizin refahını ve ülkemizin jeopolitik dayanıklılığını artırmayı hedeflemektedir. Sağlıkta ise hizmet sunmanın ötesinde koruyan, geliştiren ve üreten bir sistem inşa edilmektedir. Bu bütçeler milletimizin günlük hayatına dokunan, kriz anlarında ise devletin gücünü hissettiren bütçelerdir." dedi.